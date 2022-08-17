上海 砸10億人民幣發消費券

上海上半年因封城重創經濟表現，甚至GDP首度被北京超車。為加速挽回頹勢，上海市政府17日宣布砸下人民幣（下同）10億元發放三批消費券，且不限上海市民，只要人在上海的消費者都可參與，最快從8月20日起開放預約。

上海3月底因疫情爆發而封城逾兩個月，並為此付出重大的經濟代價。

大陸國家統計局8月中旬的數據顯示，2022年上半年，GDP（國內生產毛額）排名前五強城市依序為北京、上海、深圳、重慶及廣州。

上半年北京的GDP達到人民幣1兆9,352兆元，上海則是1兆9,349億元，北京以3億元的極小差距超越上海，是官方公布GDP核算以來，北京首次超過上海。

專家表示，上海受封城衝擊，光是第二季GDP年增率就大幅衰退13.5％，反觀北京仍維持正增長，成為北京首度超車上海的主因。

不僅如此，大陸7月社會消費品零售總額年增率2.7％，較上月的3.1％下降0.4個百分點，顯示內需動能不足，亟需官方政策提振。

上觀新聞報導，為促進消費回溫，上海將投入10億元市級財政資金，分三批發放「愛購上海」電子消費券。該消費券將分三輪發放，分別投入金額為2億元、5億元和3億元，民眾可透過支付寶、微信支付、雲閃付三個平台領取使用。

凡是手機定位在上海的消費者都可以參與報名領券，不限於上海市民。每人每輪可報名一次，第一輪報名時間為本月20日零點到22日24點；預計26日發放，總計200萬份，使用期限為20天，單筆消費僅限使用1張。「愛購上海」電子消費券適用符合條件的零售、餐飲和文旅行業網上及實體參與活動的商戶，可與商戶、電商平台各類優惠一起使用。