陸擴大限電 衝擊長三角

受全球極端氣候影響，大陸多個城市連日酷熱高溫，長江流域陷入乾旱之苦，多處水路來水量驟減，更令大陸水電大省四川限電的骨牌效應擴大。緊臨四川的重慶自14日起限電11天，衝擊當地筆電與半導體業的台商群落。沿江南下的長三角江蘇昆山及浙江一帶，傳出8月起已實施限電，企業生產「供五休二」甚至「供四休三」，而用電量兩成依賴川電的上海，如今也面臨限電危機。

對此，分管能源和工業的大陸國務院副總理韓正17日在國家電網開會時強調，要進一步做好能源電力供應保障工作，加強全國統籌協調、全網統一調度，做深做實有序用電方案，確保民生、公共服務和重點行業安全用電，堅決防止拉閘限電。

綜合陸媒報導，截至17日，大陸氣象台已連續對南方各省發布幾近1個月的高溫預警，多城每日氣溫飆破攝氏40度已成常態。大陸水利部表示，7月以來，長江流域降雨量較常年同期減少4成，江河來水減少2到8成，四川、重慶、江西等地接連傳出河流斷流。為因應長江流域旱情，水利部已派出三個工作組赴旱區協助指導。

長江流域來水量大減直接影響到水電供應的穩定，四川15日突然宣布，所有工業企業停止生產，限電6天。水電占四川總發電量達8成以上，在大陸政府調配下，四川每年還有多餘電力輸往華北、華東、華南等地支援，上海每年用電量約有20％是靠四川外送供給的。四川限電自救，勢必影響其他地區供電平衡。

第一張骨牌是離四川最近的重慶。重慶16日晚間宣布，企業實施限電時間為8月14日至24日，長達11天。重慶是大陸半導體與筆電生產重鎮，筆電產量占全球四分之一，限電令將影響宏碁、華碩、廣達、仁寶、英業達等台廠經營。

長江下游的長三角地區，8月起也陸續傳出限電措施。南京熊貓電子在一週前工廠部分產線維持一半開工、一半停工的狀態。昆山台商17日向本報透露，當地供電上周起實施「供五休二」，本周前三天已有兩天停供。另外，各家工廠被用電量受到管制，一旦廠家被發現超額用電，官方就會立刻拉閘。

另外，珠三角台商表示，當地實施錯峰生產，業者盡量利用晚上生產，能夠加班就加班。據大陸氣象台預測，18日起副熱帶高壓將大舉增強，影響福建、廣東和廣西等地，旱象可能進一步持續，這將對大陸的供電帶來更大的挑戰。