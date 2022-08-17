制裁不敢下重手? 美媒揭陸依賴台這技術

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京政府發動大規模軍演，引發台海緊張情勢升溫，北京同時也限制部份台灣產品進口，美國財經媒體引述經濟學家說法指出，大陸這些制裁實際對台灣GDP（國內生產毛額）影響不到1%，並分析大陸在貿易報復上頗為節制，關鍵在於大陸依賴台灣的尖端技術，不太可能禁止台灣製造的晶片。

美國財經媒體分析指出，北京政府近期對台灣多項農漁產品實施貿易禁令，經濟學家表示，北京可以透過禁止更多台灣食品、木製品、礦產等來加強制裁，但真正會對台灣造成損害的高價值產品，例如半導體等，北京要對這類產業施加稅幾乎是不可能。

星展銀行經濟學家馬鐵英（Ma Tieying）分析指出，北京政府瞄準台灣科技業的機會「仍相對低」，因為大陸如果禁止台灣製造的半導體，將很難找到替代供應。

報導提到，北京政府仍有其他手段可以向台灣施壓，儘管台灣近年一直努力減少對大陸的經濟依賴，但根據統計，大陸和香港相當約占台灣總出口的40%，分析對台灣來說，更多的限制將是一個令人頭痛的經濟問題，因此，國內正努力應對高通膨造成經濟成長前景降溫，以及全球電子產品需求放緩等問題。

分析北京近期對台灣的貿易制裁，高盛經濟學家上周在研究報告中指出，去年台灣和大陸雙邊貿易總額達到3283億美元，最近北京對柑橘類水果、魚類出口的限制措施，可能對台灣GDP影響不到0.1%。

報導分析，如果大陸想要減輕制裁對自身經濟的影響，則可以針對台灣的木製品、礦產品、鞋子、帽子等，因為台灣這些產品仰賴銷往大陸，大陸則依賴程度較低，星展銀行則說，大陸很容易為這些產品尋找替代來源。此外，大陸也可以限制更多產品銷往台灣，就像禁止天然砂出口一樣。

至於科技產業則是台灣和大陸貿易的核心，占台灣對大陸出口總額的近70%。報導稱，台灣有領先全世界的半導體供應商台積電，如果北京禁止從台灣進口晶片，特別是5奈米和7奈米晶片，將很難找到替代供應商，雖然電子產品占台灣對大陸出口大宗，但北京不太可能真正對這些產品施加任何限制。

（中時新聞網 邱怡萱）

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