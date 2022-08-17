陸港觀盤｜景氣降溫 待政策加大力度支持

大陸疫情後的景氣高點已過，7月製造業採購經理人指數（PMI）回落至49，幅度大於預期，經濟供、需均出現較大的波動。主要的原因可能有：一，7月地方疫情零星出現，對生產造成影響，加上物流效率改善速度放緩，使供應鏈仍處於改善區間。二，製造業仍在消化前期增加的庫存，紡織、石油煤炭及其他燃料加工及黑色金屬冶煉壓等行業，PMI繼續位於收縮區間，也因此出現生產、採購量回落幅度均大於新訂單的情況，對未來短期景氣形成壓力。

除製造業外，服務業景氣回落，建築業持續反彈。服務業指數回落幅度超過季節性。從細分行業看，航空運輸、餐飲、生態保護及公共設施管理等行業高於60％，與前期受抑制的消費需求持續釋放有關。而租賃及商務服務、居民服務等行業商務活動指數均有所回落，且位於收縮區間。建築業表現優於季節性，反映建築業生產活動有所加快，隨著政府的穩增長政策，工程建築活動有所回升。這顯示基礎設施項目建設加快推進，市場需求有所回升，企業用工繼續增加。

大陸政府為穩增長，經過上半年加大信用寬鬆後，社融增速開始出現高點。7月新增信貸達人民幣（下同）6,790億元，社融新增7,561億元，存量年增速10.7％，較6月10.8％出現下滑。7月新增社融明顯低於市場預期和去年同期水準，係因信貸和企業債券融資大幅收縮。

企業端，大陸疫情再度呈現擴散態勢，製造業景氣度明顯回落，導致供需雙雙走弱，拖累企業部門融資需求。居民端，斷貸事件打擊購房信心，商品房銷售大幅走弱拖累按房屋貸款需求。

展望社融趨勢，未來增速可能震盪緩跌，疫情反復對生產經營和線下消費的擾動，是最大的壓力來源，短期尚未看到有效的解決方案。政府層面，雖然今年上半年政府融資節奏整體偏快，如果地方政府充分用好專項債務限額，中央提前下達明年專項債新增額度，有望持續支撐新增社融，可能是社融唯一的亮點。

原本不擔心的通膨，壓力逐漸升溫。7月CPI年增2.7％，逐漸往緊戒線3％靠攏。分項來看，食品的拉動顯著上升，豬價和菜價漲幅明顯，是核心拉動來源。其他如：菸酒、交通通信、居住、教育文化娛樂等價格也有所上漲。

預計CPI年增速在短期內可能衝破3％，預估主要來自豬價回升。但剔除食品和能源價格後，終端需求偏弱加上疫情對出行等影響，核心通膨的漲價動力不足。對於核心消費價格，漲價壓力可能在明年。從政策端看，短期內通膨走高是結構性因素和基期因素，在考慮到穩增長以及防風險的需求，預計短期內通膨壓力不會影響貨幣政策的方向，但空間可能有影響。

大陸經濟景氣衰退開始進入逐底的階段。因疫情的防控使供應鏈深受影響，對經濟走勢加大波動幅度。短期對美國通膨預期有見頂的跡象，股市迎來反彈機會。預期未來政策將往穩增長傾斜，包含貨幣和財政政策。偏鬆的資金環境可望支撐股市表現。

投資策略上，今年大陸經濟政策以穩為主軸，疫情防控放鬆後，復工復產可望加速進行。政策加大經濟的扶持力度，包含放鬆房地產、擴大財政、提振消費等。未來財政政策施力的重要性增加，看好受惠的類股。成長確定性高的科技和消費仍是長期看好的行業。

文／群益大中華雙力優勢基金經理人 李忠翰

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