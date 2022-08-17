重慶宣布限電11天 大批半導體企業剉咧等

繼四川之後，重慶也頂不住缺電壓力，宣告限電11天！重慶市經濟和資訊化委員會、國網重慶電力公司16日晚間聯合公布「關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知」，要求企業必須讓電於民，將於8月17日00點至24日24點實施限電。此前8月12日，重慶市北碚區曾發佈通知，8月14日至22日限電。這意味著重慶部分地區的限電時間為14日至24日，長達11天。由於重慶是筆電生產重鎮，並有多家大型半導體企業在當地設廠，重慶限電勢必嚴重衝擊當地生產，對於台廠下半年訂單影響有待觀察。

根據「通知」，受持續高溫天氣影響，全市用電負荷持續攀升，在發電機組應發盡發、外送通道全部滿頭的情況下，高峰時段存在較大缺口。

為確保電力安全有序供應，保障群眾基本需求，啟動有序用電一級方案，納入有序用電方案的所有電力使用者必須全部參與執行（保安負荷除外），讓電於民。

值得注意的是，目前，重慶聚集著大批積體電路半導體企業，包括SK海力士、平偉實業、嘉淩新等封測企業，恩智浦、紫光展銳、中星微電子、偉特森、中科芯億達、雅特力科技、重慶西南積體電路設計、芯思邁、弗瑞科技、物奇科技等晶片設計企業，華潤為電子、中科渝芯、AOS萬國半導體、紫光DRAM存儲晶片、信芯量子等半導體製造企業。

重慶的筆記型電腦、手機、汽車、白色家電、儀器儀錶等製造產業也十分發達。

其中，筆記本年產量超過5,730萬台，占全球的四分之一，惠普、宏碁、華碩等筆記本品牌、緯創、旭碩、富士康、廣達、仁寶、英業達等代工廠都已落戶重慶。

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