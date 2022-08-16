台商新南向收益勝陸 這項數據是關鍵轉折

上市公司新南向投資收益今年第一季首次超過大陸，CRIF中華徵信所分析，真正轉捩點出現在2021年，大型企業當年海外投資金額於新南向和大陸逼近黃金交叉，2022年前六月於新南向投資累計20.65億美元，亦超過大陸，CRIF中華徵信所總編輯劉任表示，「在全球大環境丕變下，很自然就發生了」。

中美貿易戰以來，市場都認為東協地區將成為廠商分散風險的重點市場，CRIF中華徵信統計數據顯示，2018至2020年台灣核准對新南向國家投資分別為24.02億美元、27.91億美元及28.29億美元、成長金額並不多；但是，對照台商同期間赴大陸的投資金額，可明顯看出對新南向國家投資金額成長，以及大陸投資金額快速下降的趨勢。

CRIF中華徵信所統計，2021年對兩大地區的投資金額相差不到3,500萬美元，到今年上半年對新南向投資金額20.65億美元，則首度超越對大陸投資金額的17.96億美元，使得對新南向投資取代大陸成為台灣最大投地區的趨勢揭開序幕。

劉任分析，2021年是很大的轉折時點，除了疫情的影響，美國總統拜登上台後在半導體產業上進一步壓迫大陸的發展空間，使得台灣企業明顯感受到全球供應鏈的趨勢，也就是減少對大陸代工的倚賴，靠攏新南向國家的方向前進。

據此，大型企業在新南向國家的布局快速升溫，2021年對新南向投資金額爆炸成長105.97％，投資金額暴增到58.28億美元，刷新單年投資金額歷史新高。

劉任指出，在總體數據外，仍要就單一地區的投資情況了解，新加坡一直是台灣主要企業的東南亞營運中心、投資重鎮，甚至是全球布局的管理中心，投審會核准今年前六個月新南向投資，新加坡再拿下近27％，大幅超越排名隨後的澳洲和越南。

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