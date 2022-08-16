人民幣離岸價 貶破6.8

美元指數回彈加上大陸經濟數據慘澹，拖累人民幣匯價表現。人民幣兌美元離岸價16日跌破6.8元整數關卡，最低逼近6.82元，創逾三個月新低。市場分析，短線人民幣貶值壓力未消，後續跌勢仍待觀察。

新浪財經報導，美國公布7月消費者物價指數（CPI）年增率較上月下降後，市場普遍認為美國聯準會升息抗通膨初見成效，後續升息力道可望稍緩，加速拉抬美元指數反彈，16日已回升到106以上。除了外部因素，大陸剛公布的7月份消費、投資、工業和金融數據皆遜於預期，加上海南等地疫情仍未受控，內部經濟隱憂拖累人民幣匯價表現。

受此影響，人民幣兌美元中間價16日報6.7730元，較上日報價大跌320個基本點，單日跌幅0.47％。

離岸價已率先在15日晚間走跌，跌破6.8元關卡。16日持續震盪走低，最低來到6.8192元才勉強止步，創下5月12日以來的逾三個月新低。人民幣兌美元在岸價同樣走低，16日盤中最低來到6.7971元，逼近6.8元關口，收盤報6.7919元，單日重貶287個基本點，亦創逾三個月新低。

華爾街日報報導，大陸低迷的宏觀經濟已迫使中國人民銀行在15日無預警下調兩項政策利率，一方面透露下半年經濟前景的不樂觀，另一方面也令人民幣面臨更大的貶值壓力。

對於下階段人民幣走勢，ING全球市場長Chris Turner認為，隨著美國消費者信心開始改善，美元還有一段回升之路，預期人民幣短線貶值壓力沉重，人民幣在岸價恐很快貶破6.8元價位，再創2020年9月以來的新低。

另有專家分析，今年截至8月16日，中間價累計跌幅5.87％、在岸價跌6.17％、離岸價跌6.67％，反觀韓元和日圓已分別重貶逾9％和13％，人民幣在亞幣中跌幅居中段班。

專家分析，在大陸經濟喜憂參半，加上美元走強刺激，人民幣貶值壓力短期難消，預估短期人民幣將在6.6元～6.8元間波動震盪。