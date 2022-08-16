大陸發改委：水電不足導致電煤需求創高

大陸限電危機再起。大陸國家發改委政研室主任金賢東16日表示，今年入夏以來，受持續性大範圍高溫天氣、經濟恢復增長等因素影響，全國用電需求持續走高；同時，由於來水偏枯，水電出力不足，導致電煤供應保障持續面臨較大壓力。

8月1日至14日，全國統調電廠日均耗煤816萬噸，比去年同期增長15％；其中，8月3日耗煤849萬噸，創歷史新高。

針對今年夏季用煤新情況新問題，發改委指導督促有關地方和企業加快釋放煤炭先進產能產量，全力做好電煤中長期合約簽訂履約工作，著力加強運輸保障，推動電煤供應保障取得積極成效。

上半年大陸煤炭產量增長11％；7月以來，大陸煤炭日均調度產量處於1,240萬噸左右的較高水平；近期，統調電廠存煤最高達到1.75億噸，年增7,400萬噸；目前，電煤中長期合約總體已實現全覆蓋。

下一步，發改委將進一步壓實地方和企業能源保供主體責任，加快釋放煤炭先進產能產量，著力做好電煤中長期合約履約，確保能源電力供應安全。一是加強督促落實，各產煤省區已簽訂煤炭安全保供責任書，將指導督促落實煤炭生產和電煤供應等任務；二是加快產能核准、核增等手續辦理，及時協調解決突出問題，推動先進產能加快釋放；三是狠抓電煤中長期合約履約監管，適時組織開展履約核查，常態化開展不履約案例歸集核查工作，確保合約履約到位；四是加強電煤中長期合約運輸保障，優化調度組織，最大限度發揮鐵路運輸效率，盡可能多地保障電煤運輸。

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