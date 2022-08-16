人行拋雙降息震撼彈 老謝:後頭藏1大陷阱

中國人民銀行（大陸央行）驚拋「雙降息」震撼彈，中期借貸便利（MLF）與公開市場逆回購操作的中標利率同降10個基點，被解讀為提振疲弱經濟與信貸數據，財信傳媒董事長謝金河直呼不妙，認為財政壓力等四原因導致對岸經濟壓力浮上檯面，隨資金泰半卡在維穩與美中入軍備競賽上，若再讓兩岸危機升溫，恐怕會是個「大陷阱」。

謝金河在臉書發文指出，2017年中國高唱「厲害的我的國」開始，近年不斷鼓吹「中國即將超越美國」等內宣，台籍經濟學家林毅夫更稱，經濟每年增長8％，快則2030、最慢2035年，就能超越美國成為世界最大經濟體，社群平台上輿論更是一面倒認為美國「即將倒下」。

不料今年通膨加劇，加上俄羅斯入侵烏克蘭戰爭影響，美國急速升息、縮表、收縮銀根，美元匯價創下20年新高，種種壓制通膨措施將通膨輸往別的國家，中國內在的經濟壓力正逐漸浮上檯面，若用數字來看確實「不太妙」。

他也直指4大原因，首先是財政壓力加重，上半年中國財政收入13.32兆人民幣，年減2兆多；財政支出18.37兆人民幣，卻年增2兆多人民幣，上半年財政赤字高達5.05兆人民幣，其中地方政府支出2.198兆人民幣，也明顯高於去年同期的7,846億人民幣。

謝金河推估，當中可能有1.41兆人民幣是拿去做核酸檢測，地方缺錢越來越嚴重，中央勢必更積極落實「共同富裕」。

其次是資金外逃止不住。最顯著的指標是外匯儲備，從2001年中國加入WTO起，外匯儲備快速增長，2014年已經到3.98兆美元，但此後至今的8年來「外匯儲備不增反減」，今年7月降至3.071兆美元，8年少9,090億美元。

理論上，中國每年貿易順差超過6,000億美元，這八年的經常帳應該可以增加5兆美元，如果資金沒有外逃，中國的外匯儲備可能逼近9兆美元，但單是今年前7月，外匯儲備少1462億美元。

謝金河還說，另一個角度是中國喜歡凸顯3兆美元的外匯，卻遮蔽2.7兆美元外債，以一帶一路投入9,000億美元，也讓他擔憂會有很多國家賴債不還，加上接下來還有上百家中企，因拒交財報，可能會集體從美國下市，也涉及至少1.3兆美元，很多企業市值可能快速消風。

第三是供應鏈移轉，在美國主導下，企業離開、人與錢跑了，很快資產泡沫形成，房地產泡沫危機引爆，房企，銀行整個體系都會出問題；第四是中國的高速成長已成過去式，今年上海封城，第2季經濟成長僅0.4％，上海、吉林、北京都出現負成長。

謝金河強調，經過30年的飛躍成長，中國經濟開始面臨泡沫清理，如果執政者能專注處理經濟問題，也許可以安度難關，「但中國現在有一半支出用在維穩，現在又開始和美國加入軍備競賽，危機可能步步升高，升高兩岸危機，對中國可能是個大陷阱！」

（旺得富理財網 李宗莉）

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