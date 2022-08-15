分析｜利多政策不夠力 中國經濟難挽低迷

大陸官方7月公布2022上半年GDP年增率僅2.5％的同時，矢言下半年要急起直追。壯志豪語言猶在耳，但近期陸續公布的數據中，除了出口尚勉力維持在水準之上，消費、投資等數據一項比一項慘澹。加上疫情與高溫攪局，如何「力爭全年經濟實現最好結果」，讓官方傷透腦筋。

上半年上海封城帶來的經濟衝擊波雖遠超預期，但官方適時推出措施因應，大陸國務院總理李克強在6月底宣布延長新能源車免徵購置稅政策，再佐以新一波綠色家電下鄉，成功拉抬工業生產與消費回溫，也為官方增添下半年「穩增長」的底氣。

但利多政策蜜月期並未維持太久，下半年第一個月的經濟表現帶來陰霾。7月率先公布的製造業與非製造業採購經理人指數（PMI）雙雙下挫，製造業PMI更再度跌入收縮區間，儘管隨後公布7月出口年增率高於預期，但接下來的金融數據，乃至最新出爐的消費、投資、工業全部下挫，顯示雖有利多政策釋放，但除了有遞延效應外，恐也有利多力道不夠，仍難挽回低迷市場之慮。

接下來的考驗不止於此。6月底爛尾樓掀起「停貸風暴」還在蠢蠢欲動，房企爆雷消息仍時有所聞，在在牽動民眾脆弱的房市信心。另外，新一波海南疫情蔓延多個省市且至今未獲控制，也成為影響經濟復甦潛藏地雷。

缺電危機也是左右下半年經濟增長的一大變數。大陸中央氣象局公布高溫預警還要維持至少一週，即便在8月24日節氣中最熱的三伏天後，也難以明顯降溫，外界憂心，高溫限電的情況恐將從四川和蘇州等地繼續擴散，屆時將重創企業生產動能，影響經濟的復甦。

另一項潛藏的風險則來自居高不下的青年失業率。7月最新公布16～24歲的失業率高達近20％，除了對提振整體消費不利，更形成社會穩定隱憂。對於即將在秋季中共「二十大」爭取第三任期的大陸國家主席習近平來說，更是另一個亟待解決的問題。

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