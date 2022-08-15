大陸供電吃緊 四川工業停產六天

大陸再次陷入停電噩夢。受到高溫、乾旱和煤炭供應吃緊影響，大陸各地進入用電高峰，部分地區開始啟動限電措施。其中，四川15日公告，為確保民生用電，全省工業企業自15～20日停產6天，甚至疫情期間可優先生產的「白名單」企業也不能例外。

陸媒財聯社報導，成都富士康從15日至20日限電，僅保留20％保安負載，全廠生產停止。生產線員工表示，已接到休息通知。富士康成都廠主要生產電腦、通訊、消費電子、汽車零組件等產品。

此外，沿海的江蘇和浙江也都傳出供電吃緊，其中，台商聚集的蘇州工業園區，其轄內高貿區日前宣布，為緩解用電缺口、保障電網與民生，自11日起園區工業企業壓降電力負荷，降幅較4日不少於5％。

四川為大陸西部工業大省，五大支柱產業為電子資訊、裝備製造、先進材料、能源化工和食品飲料。其中，省會成都是台灣在大陸西部投資重鎮，包括統一、亞泥、台玻、捷安特、緯創、仁寶、富士康、群光廣場在當地投資，成都台商協會會員超過300家。四川停產6天，影響範圍不僅當地，恐擴及全大陸，當地台商營運也將受到波及。

值得關注的是，四川的太陽能產業鏈，包括矽料、矽片、電池片等，占有舉足輕重地位。陸媒界面新聞報導，若當地矽料產能全部暫停，單月預計影響產能9,000噸產量。此外，鋼鐵、尿素、電解鋁也在市場占有一席之地。多家當地上市公司15日先後公告，產能受到停工的影響。

大陸去年夏末秋初實施「能耗雙控」的限電措施，重挫沿海地區經濟，大陸政府記取教訓，今年不斷強調要保障供電拉動經濟，但罕見高溫與乾旱增添變數，各地7、8月出現創紀錄高溫，其中有「火爐」之稱的四川和重慶旱情嚴重，多條河川斷流、水力發電遇阻，四川更遭遇十年來最嚴重旱情。

極端氣候之外，大陸煤炭供需失衡問題仍未解決，大陸國家統計局15日公布數據顯示，因應8月用電高峰，7月煤炭日均產能年增16％至1,202萬噸。但從各地採取限電措施看，電煤的缺口仍未補上。

傳統上，大陸用電高峰是7月下旬至8月上旬，期間採取錯峰供電措施。但今年用電高峰時間後延，多個省市在近日才進入錯峰控制時間，四川更是大動作停止工業用電6天，其他省份若跟進採取類似限電措施，恐讓大陸放緩的經濟更雪上加霜。