穩經濟 人行無預警降政策利率

中國人民銀行15日突然調降政策利率，將中期借貸便利（MLF）和逆回購（附賣回）操作利率下調各10個基本點，為時隔7個月後再度調整該政策利率。由於大陸統計局15日公布的7月宏觀數據呈現低迷，外界認為人行此舉是為了降低融資成本、擴大需求，以達穩經濟之效。



人行15日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展人民幣（下同）4,000億元一年期MLF操作和20億元公開市場逆回購操作，兩者中標利率均下調10個基本點，分別降至2.75％和2％。16日將有6,000億元MLF到期，人行等於是提前一日續作，但縮減規模，也是年內首次縮量。15日進行20億元的逆回購操作，則是連續第14個交易日將規模定在20億元。



由於貸款市場報價利率（LPR）是參考MLF操作利率而形成，隨著MLF利率下調，市場預期20日公布的新一輪LPR也會調降。專家認為，影響房貸基準利率的5年期以上LPR，其下調機率大於1年期LPR，代表房貸利率未來還有下降空間。



中新網報導，國金證券首席經濟學家趙偉認為，人行縮量續作MLF，主要是市場資金需求下降、致使流動性連續多日寬鬆。人行縮量正可防止資金空轉。至於「雙率超預期雙降」，可能和近期公布7月份的金融數據大幅走低有關。



人行日前公布7月社會融資規模為7,561億元，僅為市場預估的一半左右，其中居民和企業的信貸下滑尤其明顯，顯示市場對經濟前景看法悲觀，投資趨於保守。



東方金誠首席宏觀分析師王青認為，人行無預警政策性降息，顯示當前貨幣政策以穩增長為主要取向。儘管大陸國內仍有結構性通膨壓力，加上海外央行收緊貨幣政策，都未阻礙人行政策性降息的步伐。這也意味當前偏寬鬆的市場流動性還將延續一段時間。預期接下來官方將加大考核力度，推動寬貨幣向寬信用傳導。