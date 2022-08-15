特斯拉相中刀片電池 比亞迪砸千億建新廠

大陸電動車新秀比亞迪大量投入刀片電池技術終於打進特斯拉供應鏈，正在超越寧德時代成為大陸電池裝機量最大的企業，為擴大對特斯拉的電池供應，近日在江西宜春市投資人民幣285億元（合台幣1268億元）新建動力電池製造廠。

據《快科技》報導，比亞迪在8月15日下午宣佈將在江西宜春砸下巨資人民285億新建電池廠。宜春市政府、宜春經濟開發區、宜豐縣政府、宜春市礦業公司與比亞迪股份有限公司在南昌正式簽訂戰略合作框架協議，將建設年產30GWh動力電池和年產10萬噸電池級碳酸鋰及陶瓷土(含鋰)礦採選綜合開發利用的生產基地項目。

報導說，這是繼寧德時代和國軒高科之後，又一家落戶宜春的全球新能源頭部企業，將進一步優化宜春資源配置、融通產業鏈上下游，加速推動宜春鋰電新能源產業鏈從「上游整合下游」向「下游整合上游」轉變。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據，7月大陸國產動力電池中仍以寧德時代47.19%市占保持領先，比亞迪的弗迪電池、中創新航、國軒高科、欣旺達則分別以25.23%、6.07%、4.70%、3.11%的市占位居2至5位。

報導說，目前碳酸鋰電池總裝機量已經超過三元鋰電池，這一領域中比亞迪也正在超越寧德時代，以6.01GWh的裝機量、41.9%的占比排名磷酸鐵鋰電池裝機量第一；寧德時代則以裝機量為5.36GWh位居第二，占比為37.37%。

報導指出，比亞迪的碳酸鋰電池已經打進了電動車巨擘特斯拉的供應鏈，已經在特斯拉柏林工廠的Model Y生產線上線。

據荷蘭交通部頒發的認證文件顯示，2022年7月1日，裝有比亞迪刀片電池的特斯拉Model Y通過了歐盟的型號認證，新的Model Y被稱為005型，其比亞迪電池的容量為55千瓦時，續航里程為440公里。

文章來源：刀片電池已被特斯拉相中 比亞迪再投近300億新建工廠

（中時新聞網 盧伯華）

延伸閱讀

比亞迪前7個月銷量 年增1.7倍

全球純電車半年銷量 比亞迪躍居第二位

比亞迪電池打入特斯拉