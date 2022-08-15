電力吃緊 四川所有工業電力用戶停產5日

大陸證券時報報導，因電力供需緊張，四川省政府決定讓電於民，宣布所有工業電力用戶，全部實施生產全停5天，值得注意的是，停電用戶包含白名單企業。

四川省經濟和資訊化廳和國網四川省電力公司聯合下發文件「關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知」，強調當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保四川電網安全，確保民生用電，確保不出現拉閘限電。

經研究決定，從8月15日起取消主動錯避峰需求響應，在全省(除攀枝花、涼山)的19個市(州)擴大工業企業讓電於民實施範圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶(含白名單重點保障企業)實施生產全停，放高溫假，讓電於民，時間從2022年8月15日00:00至20日24:00。各地要立即通知企業做好生產調整。

四川在線報導，四川電網向華東、西北、華北、華中和重慶累計輸送清潔電能1.15兆千瓦時(比如，上海每年用電量中有20％是川電外送供給的)，累計減少碳排放11億噸，相當於全中國年碳排放量的十分之一。

稍早，根據四川省政府辦公廳消息，四川省副省長羅強在主持召開省電煤電力保供協調機制第十七次會議，該會議指出，進入7月以來，四川省遭遇60年一遇的極端高溫天氣，用電負荷接連6次創歷史新高，最高達到5,910千瓦時，電力供應面臨巨大壓力。

在四川有關部門及電網和發電企業的共同努力下，切實保障了電網安全和民生用電，工業領域沒有出現拉閘停電。

但是會議強調，新一輪高溫天氣即將來臨，最大用電負荷預計將超過6,000萬千瓦時，加上上游降水較往年下降4成左右、外省煤入川運力仍有不足，迎峰度夏保供電最關鍵最嚴峻時刻已經到來。

該會議要求，要多措並舉保障電煤供應，加強省內煤炭生產和省外煤炭購進力度，保障運力暢通，並嚴防出現非計畫停機和出力受阻等情況，做到應發盡發，以及精準施策做好重點企業用電保障工作，嚴格落實迎峰度夏電力保障重點企業白名單制度，全力確保50強工業企業等重點企業用電需求。

（工商時報 數位編輯）

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