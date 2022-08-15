陸晶片前景不同調？專家曝這領域爆缺

前兩年受疫情影響，全球晶片行業供應鏈被打亂，晶片價格出現暴漲，但如今晶片市場又有降價銷售的情景。根據澎湃新聞報導，意法半導體晶片是電子控制系統的核心部件，曾是2021年最緊俏產品之一，市場報價一度漲至3,500元（人民幣，下同），但2022年下滑至600元、降幅超過80％；另一型號晶片2021年價格則在200元左右一個，目前售價僅為20元左右，只剩最高價的1/10。

中國國際經濟交流中心美歐研究部副部長研究員張茉楠分析，過去兩年，晶片大廠瘋狂擴產。但現在全球經濟增速放緩，需求減弱，因此出現了一種結構性的供給過剩的現象。

實際上，今年以來，消費電子類控制晶片的市場價格也持續走低，從百元高位跌至兩位元元數。某上海某電子科技總經理馬學榮透露，砍單肯定有，因為大家需求沒有了，自然訂單就會延後，推後提貨，或者取消訂單。現在就是供過於求，訂單自然就減少了。

此外，在LED照明產品中，會使用到發光晶片和驅動晶片，這兩類晶片的價格在今年也開始出現回落。市場人士指出，發光晶片價格較上年同期出現20到30％的回落，驅動晶片的價格回落幅度可能會更大一些約在40％。

實際上晶片市場已出現分化，一部分出現產能過剩問題，但有些領域晶片仍供應偏緊。例如因近幾年新能源汽車市場的日益火爆，深圳一家晶片封裝測試生產工廠的生產負責人表示，這幾年產能不斷提升。汽車廠商訂單紛紛至，工廠產能利用率已接近100％，為保障交貨而進口許多製造設備來擴充產線。

同時根據資料顯示，由於晶片短缺，預計到今年年底，全球汽車企業累計減產量將攀升至382.94萬輛。

（旺報 吳泓）

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