海南疫情燒 孫春蘭趕赴坐鎮

大陸新一波疫情持續延燒，疫情源頭的海南的單日確診數仍在飆升，海南官方在爆發初期誇口「三天內社會面清零」的承諾徹底破功。眼見疫情仍未受控，大陸國務院副總理孫春蘭13日緊急趕赴海南坐鎮。



中新社報導，大陸國家衛健委最新公布13日新增本土確診623例和無症狀感染1,844例，合計共2,467例，其中海南就占了1,340例，且海南三亞市就有多達1,088例。三亞自1日至13日累計確診已破6,500例，嚴峻情勢讓中央派出高層急奔當地視察指揮。



孫春蘭13日到海南調研指導防疫工作。她強調，要採取更加堅決果斷的措施，盡快實現社會面清零。孫春蘭強調，隔離和收治資源不足是當前海南疫情防控的最大問題，要挖掘酒店資源潛力，加快方艙醫院建設，確保密接人員、陽性感染者應隔盡隔、應收盡收、日清日結。



另外，自6日海南緊急宣布封控升級後，被迫滯留海南的遊客約有15萬人，不僅食宿頓成問題，當地旅館趁機抬價宰客屢見不鮮，更是引爆強烈民怨。海南省旅遊和文化廣電體育廳副廳長汪黎明在封控一週後，終在13日表示對遊客返程未達預期「深表歉意」。



孫春蘭指示，官方正在積極推進遊客離島返程，做好滯留旅客的服務保障工作，加快進度，相關省市不得拒收或限額接收。並要求海南做好風險評估，嚴格落實離島防控措施，「點對點」轉運，嚴防疫情外溢。