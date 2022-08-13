美將公布對台貿易談判進程

美國眾議院議長裴洛西訪台引發大陸連日軍演，區域緊張形勢高漲之際，美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）美東時間12日強調，將繼續深化與台灣的關係，未來數日將公布「美台貿易談判路線圖」，進一步推動美台的雙邊經貿關係。

華爾街日報13日報導，為抗議裴洛西訪台，中共解放軍連日對台灣周邊舉行軍演，大陸並對美國祭出包括切斷雙方在氣候和軍事領域溝通管道等八項反制措施。對此，坎貝爾嚴詞批評陸方反應過度，美方會持續履行台灣關係法承諾，支持台灣自我防衛。美軍也將在未來數周通過台灣海峽進行標準空中與海上通行，執行航行自由。

坎貝爾並透露，美方將繼續深化與台灣的關係，包括繼續推進雙方的經貿關係，「我們將有一套具有雄心壯志（ambitious）的貿易談判路線圖，未來幾天就會公布。」

由美國所主導、共13國加入的印太經濟架構（IPEF）今年5月底正式啟動，原本有望加入的台灣，卻未在名單內。之後，台美在6月1日宣布啟動「21世紀貿易經濟倡議」，涵蓋貿易便捷化、環保、標準、中小企業等11項議題，並於月底在華府舉行首次會議，雙方均希望以具體方式，深化經貿關係。

由於美方徵詢公眾意見最後期限為7月8日，時間已過，結果如何頗受矚目。行政院高層近日曾表示，該重要倡議將於8月底前進入實質談判階段，目前談判的11項議題當中，貿易便捷化、農業合作、數位貿易，是可望最先取得雙方共識的項目。

但大陸對此表達強烈不滿。台美21世紀貿易倡議啟動後隔日，大陸外交部與商務部6月2日即強調，大陸一貫反對建交國與台灣進行任何形式官方往來，包括商簽具有主權意涵和官方形式的經貿協定。

據經濟部統計，2021年台灣對大陸出口規模仍居各市場之冠，占總出口比重42.3％；對美國出口方面，占總出口比重約14.7％也是歷年新高。其中對大陸、美國貿易順差規模，分別為1,047.4億美元、266.2億美元，皆創下新高紀錄。