就業壓力大+收入下降 陸H2內需難振

當前大陸政府正使盡全力提振內需消費，希望藉此拉抬低迷經濟，但中國社科院經濟研究所日前公布「外貿形勢分析與展望」報告指出，2022年下半年，大陸的就業壓力可能仍較大，加上民眾收入面臨進一步下降風險，預料消費性需求大規模增長的可能性不高。

新浪財經報導，這篇分析報告表示，從2022年5月份數據來看，進口月增長趨勢處於低位，明顯低於出口的恢復速度，反映生產驅動和消費驅動的進口需求均面臨較大障礙。

一方面，受新冠疫情影響，當前大陸加工貿易受到較大影響，企業中間品進口仍處於低位，但是如果6月後疫情完全好轉，則進口增速有望逐步上升。隨著疫情緩解，第三季進口有望繼續保持中高速增長。

大陸國家統計局公布的製造業採購經理指數（PMI），由4月的47.4上升到5月份49.6，6月進一步升至50.2，不過7月又跌至49。且進口指數則由4月的42.9上升到5月的45.1，6月繼續上升至49.2，但7月又跌至46.9。

另一方面，隨著民眾可支配收入的提高，人們對進口食品、服裝、首飾、煙酒、電子產品等產品的需求會不斷上升。但新冠疫情對大陸就業的負面影響可能維持一段時間，失業率可能在下半年仍處於高位，人民收入上升的難度較大，這都將使得國內消費性需求下降，對進口形成較大壓力。

報告指出，面對疫情造成的不確定性，以及對未來收入下降的擔憂，可能強化消費者的預防性儲蓄動機，個人消費可能更加謹慎，從而使得消費品進口受到負面影響。而且，2022年下半年的就業壓力可能仍比較大，民眾收入可能面臨進一步下降風險，因此大陸消費性需求大規模增長的可能性不高。