陸拚內需消費 幾家歡樂幾家愁 房地產最苦

大陸在疫情放緩後積極推動經濟復甦，內需消費市場被視為重中之重，許多地方紛紛推出消費券、購物補助等措施，但大部分行業與多數產品復甦力度偏弱，而家電、醫藥與醫美等產品則在當前逆風中表現突出。

大陸券商國聯證券公布報告指出，大陸2022上半年社會消費品零售總額增速明顯弱於整體GDP的增長，反應消費在整體經濟中依然較弱。在消費結構中，目前呈現商品零售優於餐飲收入，城鎮復甦優於鄉村消費復甦，兩者占消費比重均約88：12。

根據行業零售額分析，大陸食品飲料行業在疫情期間消費增長放緩，但目前整體處於成長較快的狀態。不過白酒消費受疫情衝擊較大，年內產量全面回落，消費尚未恢復。

同樣緩慢復甦的還有紡織服飾行業，報告指出，該行業目前繼續呈現微弱修復態勢，但至今仍未恢復到2019年水平。另一傳產家具行業疫情下失血慘重，今年上半年銷售按年仍衰退，消費恢復緩慢。

低氣壓籠罩在汽車、消費電子等行業。汽車整體消費低迷，但新能源汽車異軍突起，呈現高速增長，產業商品結構有望大轉型；手機為首的消費電子行業仍疲乏，上半年智慧手機出貨量為四年以來最低值，報告指出恢復還需時間，許多業內人士則認為會延續至明年。

最黯淡的屬房地產消費，報告指出，上半年房地產銷售面積和銷售額分別大幅衰退22％和29％，從邊際和趨勢上，房地產銷售並不容樂觀。

相對亮眼的少數行業包括美妝、醫藥、家電，家電上半年銷售額較2019年成長57％；醫藥企業4月雖受疫情衝擊，但收入未有明顯下滑，看好將有較大成長；化妝品行業零售額在疫情嚴峻的4月有所萎縮，但仍高於疫情前水平，且5、6月又快速恢復，6月銷售額更較2019年同期增長高達6成。

大陸電商與零售巨頭阿里巴巴董事會主席張勇日前表示，大陸消費者購買力確實在下降，消費信心需要時間恢復，不過總體上大陸消費自6月已出現復甦，7月之後持續加速。

近期開幕半個月的上海「五五購物節」也披露相關成績單，反映線下消費動力。截至8月10日當周，蘇寧易購線下門市人民幣（下同）萬元以上高階家電銷售較前期增120％；家居零售商紅星美凱龍在活動首周訂單數年增27％至2.15萬筆；百聯集團10天銷售額近6億元，年增逾20％。