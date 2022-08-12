日前雙邊通話 習：無意與美開戰

美國眾議院議長裴洛西訪台，點燃台海緊張局勢，外傳中美元首事前舉行的「習拜通話」已商討如何風險控管。華爾街日報報導，中國國家主席習近平向美國總統拜登表示，現在不是全面爆發危機的時候，中國無意與美開戰。

報導引述消息人士指出，習近平7月28日向美方警告，裴洛西若訪台將面臨的後果，同時暗示無意與美國開戰，並強調雙方需要維護和平與安全。

拜登則解釋美國的三權分立制度，以及1997年時任美國眾議院議長金瑞契訪台先例。雙方同意保持溝通，並著手計劃面對面會晤。

消息人士指出，裴洛西4月傳出訪台計畫時，中國已多次警告拜登政府阻止卻未果，習近平最終決定為此與拜登通話，盡可能減少與美國發生衝突的風險。

消息人士透露，中國近幾個月的外交努力，未能阻止裴洛西的計畫行程，習近平對此感到沮喪。中國擔憂裴洛西訪台引發各國政要效法，形成「骨牌效應」，進而提高台灣國際地位，甚至對台獨形成鼓舞。長期來說，中共仍堅持統一目標，但目前焦點是防止台灣獨立，因此裴洛西離台之後，中國在台海舉行大規模軍演。

中國高層本次的布局顯示，其尋求作出強而有力又相對克制的回應，以避免激起美國及其盟友的升級反應。

但分析認為，中方的行動還是導致中美關係進一步緊張，且亞洲和歐洲的其他國家擔憂，中方做法恐預告對台灣直接施加壓力的新階段已經開始，預期中國未來在與美國對抗、向台灣和其他地區施壓等方面，將表現得更大膽。

中國近日對美外交砲火猛烈，陸媒引述中國國務委員兼外長王毅11日的談話說，裴洛西「竄訪」台灣發起政治挑釁，製造台海緊張。美方犯下粗暴干涉中國內政、縱容支持「台獨」勢力、蓄意破壞台海和平等三大錯誤，嚴正警告美國不要輕舉妄動，不得一錯再錯。