陸港觀盤｜估值吸睛 大陸投資再成為焦點

鑑於主要成熟市場受到升息、通膨及供應鏈問題影響而處於緊縮周期，大陸市場再度吸引全球投資者的目光。截至今年5月底，MSCI中國指數較去年初高位下跌近50％，估值已現具吸引潛力，但關鍵是大陸當局於2022年下半年推動的經濟增長措施。鑑於當前人口情況、新冠疫情和地緣政治形勢等因素不利經濟發展，大陸當局需要更健康的經濟環境以實現政策目標。

值此全球通膨高漲之際，各國央行紛紛緊縮貨幣政策 調升利率。反觀大陸，由於通膨壓力相對和緩，預料中國人民銀行下半年將維持寬鬆貨幣政策，有利大陸股市表現。一方面，大陸經濟不僅在面對高能源及食品價格的環境展現韌性，如出口表現穩健、基建投資回升，以及核心通膨低於全球等等，都提供了樂觀的前景；另一方面，大陸有望重回增長軌道，加上政策及監管立場轉趨支持增長，使得大陸股票及債券再度成為投資焦點。

儘管大部分宏觀因素如經濟增長、通膨、國際收支平衡及中美關係的影響屬中性，但政策支持將為固定收益市場提供正面影響。其中，大陸債券相對全球主要債券市場的實際收益率較高、過往貨幣及債券價格波動較低，且受惠於大陸信貸市場多元及獨特的優勢，加上強勁的基本因素、吸引的估值，以及穩健的供求形勢，使該市場成為焦點。而美元計價的離岸債券，其估值對投資者亦具吸引力。

雖然投資大陸市場的短期風險因素仍然存在，如清零政策所導致的進一步封鎖措施、備受關注的房地產及就業數據等等，但就歷史而言，大陸股市目前的估值相當具吸引力。舉例來說，具流動性的大型A股，估值相對美國同類型股票出現大幅折讓。儘管市場反彈明顯，但貨幣狀況具有支撐作用，大陸股票估值仍然具有吸引力。此外，科技業監管方面的不確定性似乎正在減弱。

近年大陸經濟在經歷各種結構性的轉變之後，預期增長放緩但更持續性。同時穩增長及寬鬆貨幣政策正在為經濟復甦提供支持，再加上企業盈餘成長下半年逐季回升、復工復產推動經濟轉佳，對於大陸實現自給自足的目標、內部改革，都將為2022下半年創造有利條件。科技自給自足、消費增長、能源轉型、持續改革，以及經濟重啟等領域都具有顯著的潛力。

數據顯示，亞太區遠期市盈率為12.1倍，而大陸同期市盈率為9.8倍，與美國等成熟市場相比，估值水平都較吸引。不過，由於美國經濟衰退風險增加，市場開始將亞洲盈利向下調整，這是值得留意的風險之一。環球經濟正在轉型，由低通膨及超低利率轉向更持久的通膨及高利率，以及更不穩定的經濟周期。投資者需理性評估回報期望，考慮多樣化及投資阻隔的抗壓性。

儘管大陸股債的估值吸引，並且提供豐富的投資機遇，但大部分全球投資組合對大陸資產的持有仍然偏低。大陸政策與其他主要經濟體脫鈎，全球股市指數或逐步下跌，惟陸股表現可能繼續向好。投資者若看好大陸股債而想增加其配置比重，採用捕捉市場價格升跌策略時仍須保持謹慎；反之，選擇性配置才能把握大陸股票和債券的長遠投資潛力最大化。

文／滙豐中國科技精選基金經理人 劉柏廷

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