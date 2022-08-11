郭明錤：iPhone 14將漲15%

有「地表最強蘋果分析師」之稱的知名分析師郭明錤10日深夜推文預估，蘋果iPhone 14系列機型平均售價將上漲15％。受此消息激勵，陸港兩地蘋果概念股11日開盤齊漲，連帶拉抬大盤指數衝高，深證成指、創業板指數、恒生指數11日均大漲逾2％。

報導稱，天風國際證券分析師郭明錤在推特（Twitter）發文指出，由於iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max價格上漲，以及更高的出貨比例。與iPhone 13相比，預估整個iPhone 14系列機型的平均售價將被拉高15％，售價介於1,000至1,050美元。他並指出，富士康這次拿下60％至70％的蘋果新機訂單，將成iPhone 14系列漲價贏家之一。

稍早前，7月29日至8月1日，蘋果罕見在大陸推出零售促銷活動，其中iPhone 13系列價格最多可減價600元。市場分析，蘋果可能是為了9月發表的iPhone 14，因此正在清理庫存。對此，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）7月29日在財報會議中回應，上述活動與清庫存無關。

另據路透報導，蘋果已經「開始錄製」9月份的線上發表會，屆時有望公布新款iPhone 14等產品。

綜合陸媒報導，受到傳將漲價的消息影響，陸港股市11日在蘋果概念股、手機設備股的帶動下，相繼出現漲勢。大陸A股上市的正業科技、領益智造等11檔蘋果概念股飆出漲停，藍思科技、歌爾股份、立訊精密等個股大漲。港股上市的丘鈦科技、舜宇光學、富智康則分別上漲17.7％、9.0％、4.0％。

延伸閱讀

三星、蘋果再掀機戰 13檔概念股先吃甜

蘋果 秋季將辦兩場發表會

果粉歡呼！他爆i14升級不漲價關鍵曝