躲制裁 印度企業用人民幣買俄煤

部分國際買家為降低違反西方對俄羅斯制裁的風險，愈來愈傾向使用人民幣採購俄國大宗商品，也侵蝕了美元主導地位。11日傳出的最新消息說，印度買家6月採購170萬噸俄羅斯煤炭，並以人民幣、港幣、歐元、迪拉姆支付逾4成費用，減少使用美元支付比例，7月份俄羅斯更成為印度的第三大煤炭供應國。

路透11日報導指出，今年2月底俄烏戰爭爆發後，印度積極增加採購俄羅斯的低價石油及煤炭，減緩了俄羅斯受西方制裁的衝擊。俄羅斯7月份成為印度的第三大煤炭供應國，進口量比6月增加逾五分之一，達到創紀錄的206萬噸。

根據駐印度貿易人士所提供的海關文件顯示，6月份印度鋼鐵、水泥製造商使用美元以外的貨幣，至少購買74.2萬噸俄羅斯煤炭，相當當月從俄羅斯進口170萬噸的44％。

數據顯示，6月份人民幣占俄羅斯煤炭非美元付款的31％，港幣占28％，歐元占不到25％，迪拉姆占16.6％左右。

印度、歐洲貿易商預計，俄羅斯煤炭的非美元交易占比還會增加，因為銀行和企業都在想辦法緩解西方對俄羅斯制裁進一步收緊的負面影響。

值得注意的是，印度最大的水泥生產商UltraTech Cement在6月底以人民幣付款，向俄羅斯煤炭業者SUEK進口15.7萬噸煤炭。當時使用人民幣付款的交易較為少見，但現在已變得更加普遍。

印度銀行家表示，在經辦人民幣結算的印度貿易時，銀行可能必須將美元匯往中國或香港的分支機構，或是與其有合作關係的中資銀行，換取人民幣後再進行貿易結算。如果上述「盧比—人民幣—盧布」的路線有利可圖，企業就有充分的理由與動機來進行這項轉換，讓這種以人民幣交易的情況日後會更常發生。

市場分析，除了受歐美對俄羅斯的制裁因素外，美國聯準會（Fed）升息導致盧比大貶也有一定影響，印度為了自保正在降低美元的外匯存底。另外，受到美元走強、本幣匯率重貶的國家不在少數，許多國家都開始減少美元的外匯存底，同時增加使用非美元支付，藉此緩解美元升值帶來的壓力。