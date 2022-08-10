時隔22年 陸發表對台白皮書

共軍連日在台海軍演之際，大陸國台辦、國新辦10日發表「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書。白皮書指出「和平統一，一國兩制」仍是大陸解決台灣問題基本方針，但強調「堅持做好以『非和平』方式及其他必要措施應對外部勢力干涉和『台獨』重大事變的充分準備」。

同日下午4時，共軍宣布結束長達六天的對台軍演。解放軍東部戰區指出，近期在台灣周邊海空域進行諸軍兵種部隊系列聯合軍事行動，成功完成各項任務，有效檢驗部隊一體化聯合作戰能力。

對於大陸發表對台白皮書，總統蔡英文表示，中國罔顧兩岸的現實，一廂情願發布白皮書，重申一國兩制，及不放棄對台使用武力，目的就是在對台灣武力恫嚇的同時，向那些畏懼中國、有意向中國妥協的極少數台灣政黨和人士招手。

大陸曾在1993年8月和2000年2月分別發表「台灣問題與中國的統一」、「一個中國的原則與台灣問題」白皮書，此次是時隔22年再次發表對台政策白皮書。最新白皮書內容從歷史、民族復興、兩岸經濟發展互補、反對「台獨」、反對外力介入等多層面敘述對台立場，強調「台灣是中國的一部分不容置疑也不容改變」、「祖國完全統一進程不可阻擋」。

白皮書點名民進黨當局的謀「獨」行徑導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景、擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙。大陸願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

白皮書指出，大陸不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。

白皮書強調，如果「台獨」分裂勢力或外部干涉勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，陸方將不得不採取斷然措施。始終堅持做好以「非和平」方式及其他必要措施應對外部勢力干涉和「台獨」重大事變的充分準備，目的是從根本上維護祖國和平統一的前景、推進祖國和平統一的進程。