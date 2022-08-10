陸港觀盤｜美或放緩升息 陸保持戰略定力

A股經過兩個月反彈行情，7月份進入整理，上證指數、深證成指和創業板指分別回落4.3％、4.9％和5％，恒生指數則回調7.8％。海外股市則相對強勢，美國三大指數道瓊工業指數、標普500和納斯達克指數分別上漲6.7％、9.1％和12.3％。

近期中外市場呈現明顯反向，反映出各自市場的貨幣政策及經濟周期不同。美國公布第二季實際GDP較上年同期衰退0.9％，連續兩季GDP年增率為負，顯示美國進入技術性衰退。過去歷史經驗，通膨見頂到衰退結束的大類資產表現中，美股表現最佳，原油表現最差。7月份美股反彈、利率下行、黃金反彈和大宗商品趨弱，表明市場反映衰退且通膨見頂的階段。

不過，美國白宮7月21日表示「連續兩季GDP負增長未必等於衰退」，顯示目前美國政府經濟政策的重心仍在抗通膨。中金公司提出三個參照指標來判斷美國是否進入衰退，一是美債3個月及10年期的利差，本質是衡量短期融資成本和長期回報率間的關係。按照目前升息路徑，美債3個月及10年期的利差或許在9月份再度升息後出現倒掛，二者倒掛後才有衰退的可能。

二是投資級債券實際殖利率與實際GDP增速的差距，來確認企業部門受金融條件擠壓的情況。歷史回測結果顯示，50年代以來，當融資成本超過投資回報率250個基本點，衰退風險增加，目前這一差距為90個基本點，中金測算可能於10月左右突破250個基本點。

三是通膨與失業率的組合，回溯過去，當通膨大於5％而失業率低於5％時，未來1～2年出現衰退的概率為100％，過去出現過2次，分別為60年代末與70年代中。本輪通膨大於5％和失業率小於5％的組合出現在2021年10月，如果歷史經驗可靠，衰退壓力在今年第四季也會增加。從三個參照指標判斷美國尚未衰退，但第四季將有衰退壓力的風險。

另外，目前美國通膨壓力未解，市場提前進入通膨見頂的衰退交易，可能也有聯準會對升息鬆口的原因。7月底聯準會如預期升息75個基本點，並保持9月份再次大幅升息的說法，但放棄前瞻指引，且暗示升息速度可能降速。因此，CME利率期貨開始預期2023年中將逐步降息，或許聯準會緊縮最快的階段已經過去。

大陸近期宏觀數據顯示大陸疫後復甦動能不穩固，7月官方製造業PMI為49，製造業景氣回落，且低於近三年季節性平均水準。回落主要受傳統生產淡季、市場有效需求不足、大宗商品價格波動、高耗能行業景氣走弱等因素影響。不過供需指標均低於過去平均水準，表明市場有效需求不足制約企業生產的恢復。

7月底中共中央政治局會議淡化經濟目標，市場期待的增量政策落空。與4月會議相比，穩就業穩物價的優先順序上升，而對於總量的經濟增長只是要求「保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果」。整體而言，由於增速目標弱化，單季GDP增速超過6％的機率在降低，下半年平均增速努力在5.3％～5.5％之間，全年可以達到4％左右。

7月大陸市場轉弱的另一因素，是7月中國人民銀行公開市場逆回購呈現淨回籠，市場擔心貨幣政策轉向。不過貨幣市場利率中樞仍低於政策利率，顯示資金面大致維持整體寬鬆。歷史上寬貨幣轉向需要觀察到經濟數據的持續改善，目前基本面復甦不強，貨幣政策的收緊至少需要看到居民、企業中長期貸款保持增長的趨勢。

全球增長預期下調，能夠保持成長的優質資產稀缺。美股ROE長期為A股的兩倍，得益於美股持續高位的利潤率和槓桿率。工業3.0向4.0切換的背景，大陸產業結構升級，A股將開始新一輪利潤率抬升周期。

人行近期鬆口「宏觀槓桿率會有所上升」，居民、企業、政府再加槓桿確保穩增長。未來投資重心在挖掘「槓桿率」和「利潤率」提升的產業方向，如技術升級帶來利潤率抬升的電動車、太陽能電池；傳統產能低碳轉型的綠色材料；寬信用發力新基建的風光大基地。

文／群益華夏盛世基金經理人謝天翎

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