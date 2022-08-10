月餅也要管！陸官方：監管高價盒裝月餅

中國官方表示，月餅饒富傳統文化內涵，卻有個別企業用多種方式炒作月餅價格，持續存在「天價」問題，對於單價超過人民幣500元（約新台幣2,200元）盒裝月餅重點監管。

中國國家發展改革委員會10日作上述表示。

發改委指出，天價月餅風氣近來有反彈跡象，背離傳統文化根源也助長奢侈浪費，對於社會風氣有不良影響，將綜合運用市場化、法治化手段推動企業守法經營、合理定價。

發改委表示，相關單位在今年6月發布「關於遏制『天價』月餅、促進行業健康發展的公告」，將對於高價盒裝月餅重點監管。

公告強調，月餅價格由企業自主決定，但是為了鼓勵經營者生產、銷售物美價廉的盒裝月餅，對單價超過500元盒裝月餅重點監管，若有需要，將對經營者展開成本調查。

這份公告另還提到6大重點，包括嚴格執行包裝強制性標準、禁止月餅混搭其他產品混合銷售、規範月餅券管理、加強酒店及餐廳等月餅銷售通路監管、強化電商平台在盒裝月餅銷售上的監督責任、倡導行業自律不使用魚翅燕窩等珍稀食材。

發改委宣布，為了監管天價月餅，已經會同相關部門展開相關工作，包括召集主要電商平台、行業組織、月餅商家等座談。

市場監管部門將以生產企業、高端酒店飯店、電商平台為重點對象，發現違法違規行為，一律從嚴查處，相關違法違規訊息依法依規納入全國信用訊息共享平台，並在信用中國網站和國家企業信用訊息公示系統公布。

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