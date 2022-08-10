陸半導體大基金貪腐風暴擴大 又有3人被查

大陸國家集成電路產業投資基金（半導體大基金）貪腐風暴擴大。陸媒報導，根據中共中央紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組、北京市監察委員會消息，華芯投資管理有限責任公司原總監杜洋、投資三部副總經理楊徵帆涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組紀律審查，北京市監委監察調查。

公開資料顯示，華芯投資管理有限公司由國家開發銀行全資子公司國開金融有限責任公司出資45%，是國家集成電路產業投資基金（大基金）的唯一管理人以及大基金二期的管理人之一，負責基金的投資運作。

股權穿透圖顯示，華芯投資的股東包括國開金融有限責任公司（股份占比45%）、盈富泰克創業投資有限公司（股份占比10%）、蘇州元禾控股股份有限公司（股份占比10%）、北京賽迪創業投資有限公司（股份占比10%）、上海浦東科創集團有限公司（股份占比5%）、北京亦莊國際投資發展有限公司（股份占比5%）、中國移動通信集團有限公司（股份占比5%）。

這三人被查，顯示大基金案在持續擴散。稍早，大陸官方通報，原大基金丁文武被查，涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。

截至目前，在大陸此輪圍繞大基金的反腐風暴中，丁文武外，還有大基金管理公司原總裁路軍、大基金深圳子基金合夥人王文忠、紫光集團前董事長趙偉國等多人涉案被調查。

延伸閱讀

陸半導體業地震 傳7月至少6名高層被調查

不僅趙偉國 紫光前總裁刁石京也被調查

揚言入股台積電 趙偉國餓虎陷囹圄

反腐風吹向陸半導體業