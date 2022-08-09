陸軍演 美：持續在台海活動

解放軍持續在台海軍演，引起全球關注。解放軍東部戰區再度於9日中午宣布，繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點進行聯合封控和聯合保障行動；美國國防部官員則表示，會持續在「包括台灣海峽在內」的國際法允許地方，進行活動。



針對解放軍持續軍演行動，美國總統拜登8日受訪時首度回應說，對此關切但不擔心，不認為「他們（中共）會超出現在所做的舉動。」美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）9日接受NBC節目訪問時強調，美國不能允許大陸孤立台灣。



大陸央視軍事頻道報導，東部戰區9日在台灣周邊繼續實戰化演訓，戰區海軍出動驅護艦，戰區空軍則出動預警機、殲擊機、加油機、干擾機等多批多型戰機，重點演練制空作戰、空中加油、對海支援等項目，錘鍊複雜電磁環境下聯合封控能力。



另外，連雲港海事局9日發出航行警告，11日至13日每日上午9時至下午4時，黃海南部將進行實彈射擊。葫蘆島海事局9日預警，自10日凌晨2時至11日晚間8時，渤海北部將進行軍事演習。



綜合外媒報導，美國國防部負責政策事務的次長卡爾（Colin Kahl）8日在簡報會中表示，大陸顯然企圖用「切香腸」方式改變現狀，派出大量機艦跨越台海中線，逼近台灣海岸線。他指出，共軍演習至今並未造成嚴重後果，美國會持續注意台海情勢，也會在國際法允許的地方活動，包括台灣海峽在內。



美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）近期舉行共軍2026年攻打台灣，美軍介入的兵推。CSIS高級顧問、前白宮國防預算分析師Mark Cancian透露已推演22輪的兵推結果，在大多數情景下，台灣可以擊退共軍，但是台灣的基礎設施與經濟，以及駐太平洋美軍將付出非常高的代價。