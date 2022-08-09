陸對信託業展開全面調查

大陸地產商債務危機仍在升溫。外媒引述知情人士表示，大陸國家審計署正對高達人民幣（下同）逾20兆元的信託業，進行全面調研，尤其關注其在房地產的資金信託情況，藉此加強對影子銀行監管，對於可能蔓延的風險提早拆彈。



報導指出，審計署過去一個多月來，大動作檢查了至少20家信託公司的帳目，其中也包括前五大信託公司，以評估信託業是否對金融穩定構成潛在風險，消息人士稱，審計署要求被調研的信託公司上報高風險地產融資項目，以及下一步的處置計畫。



據稱，審計署完成調研後將提交報告，預計將成為官方擬定信託業下一步發展方向的重要決策依據。雖然審計工作還未完成，但市場普遍認為，這顯示官方對於房地產市場風險外溢的憂慮。近期多地傳出「爛尾建案」、導致購房者暫停繳交房貸的事件頻傳，加上陸續有房企傳出債務違約，市場憂心房地產市場爆雷可能只是冰山一角。



報導指出，與地產行業融資相關的信託業務，一直以來都是信託公司重要的利潤來源。近兩年在官方嚴控債務槓桿的監管壓力下，房地產行業陷入深度調整，債務違約事件不斷，與其相關信託產品也多次出現兌付風險。



證券時報報導，今年以來，包括世茂集團、融創等地產商先後爆出財務危機，有多家信託公司與其有房地產信託計畫，至今都無法正常還款，信託業壞帳風險因此升高。信託數據提供商用益信託的統計顯示，截至7月末，今年房地產信託的違約金額已高達578億元。



外媒整理資料發現，年初以來，包括中融信託、光大信託、五礦信託、平安信託、中航信託和重慶信託在內的信託公司，至少收購了10多起出現違約風險的地產公司的項目股權，通過變身「開發商」來尋求降低損失及化解風險。



中國信託業協會最新數據顯示，受宏觀經濟下行、社會融資需求減弱、資本市場波動等外部環境影響，截至今年第一季，信託業整體資產規模出現小幅下降，餘額為20.16兆元；較2017年末的歷史高峰相比下降23.18％。其中，投向房地產的資金信託規模為1.57兆元，年減近三成，占比進一步下降至10.64％。