陸半導體業地震 傳7月至少6名高層被調查

中國半導體行業大地震，繼晶片業大老路軍、丁文武等人之後，最新傳出華芯投資管理有限責任公司（華芯投資）投資三部副總經理楊征帆以及深圳子基金鴻泰基金合夥人王文忠被帶走調查。

綜合財新網、香港01等陸港媒體報導，楊征帆在華芯投資負責設備投資，牽涉眾多半導體設備公司，被帶走調查可能與前國家大基金管理公司總裁路軍有關，背後涉及芯鑫融資租賃有限責任公司（芯鑫融資租賃）財務問題。

芯鑫融資租賃是半導體產業融資租賃公司，公司以半導體產業為主軸，與中國半導體公司合作，提供直接租賃、售後回租、委託租賃、經營性租賃、跨境租賃等一條龍服務。

2017年10月，國家集成電路產業投資基金股份有限公司（大基金）入股芯鑫融資租賃；2018年6月，路軍擔任芯鑫融資租賃董事，至去年8月卸任。

大基金深圳子基金「鴻泰基金」合夥人王文忠今年7月14日被帶走調查，路軍也在同天被帶走調查。

報導說，王文忠與路軍是同學關係，路軍安排他進入鴻泰基金擔任合夥人，但他進入大基金深圳子基金管理人公司前，並無大型或知名投資機構的任職經歷。

中共中紀委7月15日公布，路軍涉嫌嚴重違紀違法受查。據此前報導，路軍受查前一週，還安排了即將出席的會議活動。

路軍曾參與管理大基金。大基金按照所有權、管理權分開的原則，擁有兩層管理架構，由大基金委託華芯投資為唯一管理人，承擔基金投資業務。2014年，華芯投資成立後，路軍就擔任華芯投資總裁，參與大基金大量的投資運作，直到2020年底調回國家開發銀行工作。

在路軍之前，華芯投資前副總裁高松濤早於去年11月被通報受查，據傳他受查是與某上市公司內幕交易有關。

2014年10月至2019年11月，高松濤任華芯投資管理有限責任公司副總裁；2019年11月至受查前，任國家製造業轉型升級基金股份有限公司總經理。

2019年12月，中國證監會發布的行政處罰決定書顯示，高松濤任職期間捲入一起與上市公司匯頂科技有關的內幕交易。據了解，匯頂科技是晶片設計公司，以屏下指紋識別技術見長。

綜合陸媒報導，前工信部電子司司長、紫光集團前總裁刁石京及紫光集團前董事長趙偉國7月先後被帶走調查；當月30日，大基金總裁丁文武被通報受查，而此前半個月，他曾出席在廈門舉辦的第6屆集微半導體峰會，並做主論壇致詞。

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