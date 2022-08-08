沒標中國臺灣貨品被擋關? 經濟部這樣說

近日傳出我國廠商或報關行接獲大陸進口商、貨代或船務公司通知陸方要求產地標示或相關文件應標註中國臺灣（Taiwan, China）等消息。圖／本報資料照片
近日傳出我國廠商或報關行接獲陸進口商、貨代或船務公司通知陸方要求產地標示或相關文件應標註中國臺灣等消息。圖／本報資料照片

在美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台離開後，傳出中國大陸海關開始對進出口商品加強檢驗，若進口零件上標示原產地為台灣或中華民國將全數扣押，近日更傳出我國廠商或報關行接獲大陸進口商、貨代或船務公司通知陸方要求產地標示或相關文件應標註中國臺灣（Taiwan, China）等消息，經濟部與財政部等相關部會第一時間皆已掌握業者反映相關資訊，時時關注並與公協會等保持密切聯繫，以便會同相關部會協助業者妥為因應。

經濟部：被擋關即聯繫貿易局 將協助處理

經濟部表示，如果出口貨品到中國大陸有遭陸方海關擋關要求標示中國臺灣，或要求文件應加註中國臺灣之具體個案，廠商可提供關別、進口商、報關行、產品名稱等相關資訊給經濟部貿易局，以利財政部關務署洽中國大陸海關聯絡點協處。

經濟部5日也曾回應，確實接到近日多家台商表達，被進口商、貨代通知，貨品上不應只標示ROC或台灣，但目前未有被扣貨案例。經濟部表示，類似的產品產地標示，兩岸雙方均有規定及慣例，不過這幾年來，則陸續有廠商反映類似要求標示的問題。政府掌握相關訊息，也會跟陸委會、財政部等相關部會合作，依現行機制協助業者妥為因應。

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工商時報 邱琮皓

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