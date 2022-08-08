沒標中國臺灣貨品被擋關? 經濟部這樣說

在美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台離開後，傳出中國大陸海關開始對進出口商品加強檢驗，若進口零件上標示原產地為台灣或中華民國將全數扣押，近日更傳出我國廠商或報關行接獲大陸進口商、貨代或船務公司通知陸方要求產地標示或相關文件應標註中國臺灣（Taiwan, China）等消息，經濟部與財政部等相關部會第一時間皆已掌握業者反映相關資訊，時時關注並與公協會等保持密切聯繫，以便會同相關部會協助業者妥為因應。

經濟部：被擋關即聯繫貿易局 將協助處理

經濟部表示，如果出口貨品到中國大陸有遭陸方海關擋關要求標示中國臺灣，或要求文件應加註中國臺灣之具體個案，廠商可提供關別、進口商、報關行、產品名稱等相關資訊給經濟部貿易局，以利財政部關務署洽中國大陸海關聯絡點協處。

經濟部5日也曾回應，確實接到近日多家台商表達，被進口商、貨代通知，貨品上不應只標示ROC或台灣，但目前未有被扣貨案例。經濟部表示，類似的產品產地標示，兩岸雙方均有規定及慣例，不過這幾年來，則陸續有廠商反映類似要求標示的問題。政府掌握相關訊息，也會跟陸委會、財政部等相關部會合作，依現行機制協助業者妥為因應。

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