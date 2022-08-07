海南多地封城 疫情外溢4省市

大陸旅遊勝地海南疫情持續延燒，繼三亞市6日凌晨宣布封城後，儋州市、瓊海市、萬寧市7日跟進宣布實行臨時性全域靜態管理。然而，海南這波疫情已外溢到重慶市、廣東省、貴州省、湖南省，讓多地嚴陣以待。

綜合陸媒報導，8月1日至7日中午12時，海南本土確診病例加上本土無症狀感染個案，累計已達到1,176例，疫情正快速蔓延。

海南省防疫指揮部綜合組副組長李文秀7日指出，這波社區傳播範圍較廣，疫情已形成一定規模且仍處於上升期，並呈現擴大趨勢，且已外溢省外。海南7日啟動全省全員核酸檢測工作，同時加快疫調，及時劃定並公布中高風險區。

此外，三亞市自6日凌晨6時起實行全域靜態管理，三亞鳳凰國際機場6日臨時宣布取消所有進出航班，一度有近萬名旅客滯留機場。儘管海南加強防疫措施，仍難以避免疫情外溢至其他省市。

值得注意的是，根據陸媒統計，8月1至6日共有多達13萬名旅客飛離三亞，後續是否形成防疫破口、甚至引爆疫情大規模多地散發，讓各地方政府都繃緊神經。以北京來說，7日截至下午3時本土確診僅2例，仍大動作召開疫情記者會，重申嚴防境外輸入、京外輸入是目前北京防疫重點。北京疾控中心副主任劉曉峰7日宣布，7天內有1例及以上本土個案所在縣市旅居史人員，嚴格限制進入、返回北京。

另一方面，大陸7日起放寬國際航班熔斷措施，開始朝向「外鬆內緊」進行調整。大陸民航局官網公布，確診旅客達到5例的單一入境航班，當確診旅客占該航班入境旅客人數4％，暫停運行一周，當確診旅客占該航班入境旅客人數8％，則暫停運行兩周。

21世紀經濟報導引述大陸民航資源網專家林智杰表示，上述新規有助於國際航班明顯復甦。熔斷門檻從每班5例，放寬到4％，也就是787客機約10例，777客機約15例。另外，熔斷周期也從兩周和四周，縮短到一周與兩周。此一調整會減少航班熔斷數量。同時，航班熔斷減少，會讓回國旅客有更明確的預期，而被迫變更行程的情況也會更少。