陸7月出口年增18% 再超預期

受惠於機電產品出口增加，大陸7月外貿交出亮眼成績單。大陸海關總署7日公布，以美元計價的7月出口總值3,329.6億美元，年增達18％，不僅高於市場預期，更創下今年以來單月新高。惟7月進口年增僅2.3％，專家分析內需仍不樂觀，恐影響下半年經濟復甦動能。

數據顯示，7月進口達2,317億美元，增長2.3％。統計1～7月的進出口總值3.64兆美元，增長10.4％。其中，出口2.06兆美元，增長14.6％；進口1.58兆美元，增長5.3％。

以7月來看，機電產品仍占出口產品最大宗，規模達1,851億美元，已超過出口總額的半壁江山。值得注意的是汽車前七個月出口175.7億美元，較上年同期激增54.3％。

在進口方面，7月對主要大宗商品的進口呈現整體下滑趨勢。原油、大豆進口呈現量減價漲，鐵礦砂、銅材量漲價跌。

海關總署資料還顯示，今年前七個月對東協、歐盟、美國的進出口分別增長13.2％、8.9％和11.8％。東協繼續為大陸最大交易夥伴，占外貿總值的15％。

中國證券報報導，針對7月出口表現遠超市場預期，浙商證券首席經濟學家李超表示，物流修復成為出口階段性大幅提升的主力。特別是長三角、珠三角和東北地區等汽車主要供應鏈地區，隨著克服疫情衝擊、物流逐漸修復，帶動出口快速回升。此外，7月份人民幣的走貶也有利於出口動能保持穩定。

北京大學國民經濟研究中心宏觀經濟研究課題組認為，在全球能源壓力增大的背景下，大陸在能源供給、供應鏈穩定性、產業鏈完整性等方面佔優勢，成為支撐出口的重要力量。中金固收團隊7日最新研報指出，7月出口年增率的攀升，主要得益於大陸完整工業鏈以及能源能本優勢，但隨著國外主要市場不斷升息，出口將面臨挑戰，接下來出口年增率恐將下降。

一德期貨宏觀經濟分析師肖利娜則指出，7月的進口增速雖略有回升，但仍不及預期，顯示7月份內需改善及經濟修復力度仍相對疲弱。這與7月大陸局部地區疫情再現有關，也拖累了經濟復甦的進程。總體來看，7月疫情反復但需求修復大方向未改，預計接下來進口年增率有望延續回升態勢，但上升空間恐有限。新一波海南疫情是否擴大將成為影響8月外貿的變數，需持續關注。

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