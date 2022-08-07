全球關注台海危機 外媒訪問金門人觀點

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)旋風式訪台，引發的危機風暴還在持續，大陸社交媒體上流傳的影片顯示，共軍的裝甲車車隊集合在廈門，不過並不確定影片的時間，無法得知是不是最近發生的事。可確定的是，廈門對岸的金門，雖然位在最前線，但民眾生活仍然是一片詳和。英國衛報(TheGuardian)特別訪問了幾位金門的人士，瞭解金門人對台灣危機的看法。

衛報先簡介了金門的地理位置，「離中國大陸不到 5公里的小群島」，那裡生活照常進行，儘管大陸宣布了一系列史無前例的軍事演習，但是孩子們仍然在街上玩耍，學生們為拍攝畢業照擺出青春洋溢的姿勢，金門遊客所乘座的遊覽車，仍繼續繞著島上的景點穿行。

旅遊業是現在金門最大的產業之一，遊客來看的是那些舊的軍事遺址，曾經的碉堡、要塞與地下坑道，是冷戰前線時的遺跡，原本朝著對岸播送的政治宣傳口號，現在改播放輕柔的音樂。

另一個著名的景點與伴手禮是當地的鑄刀業，遊客最喜歡停留在吳先生的鑄刀工作室。吳先生的刀具業是繼承了他父親的生意，已有幾十年的歷史。他說火「最初的主要客戶是駐島的士兵們，之後發展旅遊業，觀光客成為主要客戶。」

著名的金門菜刀是由用過的砲彈片所製的，源自八二三砲戰，這場砲戰某種程度上持續了20多年，許多金門人都清楚地記得生活在不斷的砲擊中，這也使金門人對戰爭的感覺，與大多數台灣人不同。

另一方面，金門人對國家的認同也與台灣本土有些菗別，金門數百年來一直以一種，或另一種形式完全處於中國統治之下，這意味著金門很少有人會稱自己是「台灣人」。他們更多是認為自己是中華民國的一部分，並認為完全沒有必要再宣布改名，或者說是另外成立國家。

衛報也訪問到金門的國民黨籍立委陳玉珍，她與衛報記者表示，她的選民(金門人)對蔡英文的兩岸政策不滿，直指兩岸缺乏溝通，是當前危機的一個主要原因。

陳玉珍強調她也對裴洛西的訪問表示歡迎，但是此舉造成北京與台北關係轉壞，是不值得的。被問到擔不擔心中共的軍事行動時，陳玉珍說，「他們沒有理由攻擊金門。他們的目標是台灣；不過，台灣要是倒下，金門也跟著倒下。」

軍事歷史學作家許劍虹也持相似觀點，許劍虹說：「曾經的金門，對台灣的防禦確實非常重要。當時中共必須奪取金門才有機會成功入侵台灣。但如今，共軍擁有多艘大型軍艦，其中包括登陸艦與兩棲突擊艦，另外又有彈道飛彈，可以直接攻擊台北等主要城市。攻打金門就顯得沒有必要。」

一位出生在金門的何小姐表示，她認為自己是台灣人，並為自己享有的民主自由感到自豪。這位28 歲的年輕人從事銷售美容產品的工作，經常遇到大陸的客戶，也常有交流。她表示「裴洛西的造訪，雖然幫助世界各地更多的人看到了台灣的現況，但是兩岸關係被推向更為極端，而且也不能解決台灣的國際孤立處境。」

鑄刀師吳先生被問到「是否指責北京在的軍事行動」，吳猶豫一陣後回答：「那是政治問題，不是我們這樣的普通人可以控制的。我們所能希望的只有和平。」

文章來源：‘All we can hope for is peace’: the view from Kinmen, once the cold war frontline between China and Taiwan

（中時新聞網 江飛宇）

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