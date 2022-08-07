陸爆新病毒「瑯琊」感染可誘發致死性疾病

全球新冠疫情未歇，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲分享醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》的內容表示，大陸學者近日在山東、河南一帶，發現新的動物可傳人的瑯琊病毒，感染後可能會誘發致死性的疾病，目前共發現35例瑯琊病毒急性感染者，症狀為發熱、無力、咳嗽等。杜承哲說，現在要觀察瑯琊病毒是否發展成人傳人，盼病毒不要獲得新的能力。

杜承哲昨（6）日於個人臉書粉專指出，國際醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）於4日刊出一篇文章，內容講述一名大陸的微生物學者在山東、河南一帶發現新的動物可感染人類的動物源性病毒Langya virus（LayV），被命名為瑯琊病毒，屬於副黏液病毒科的亨尼帕病毒屬，是一種感染後可誘發致死性疾病的病毒，目前發現35例瑯琊病毒急性感染者，症狀為發熱、無力、咳嗽等。

杜承哲表示，瑯琊病毒和現在流行疫情不是同一類病毒，在人工飼養的動物中，狗（5%）和山羊（2%）有發現血清陽性，再針對25種動物檢驗，其中鼩鼱的血清陽性比例最高，262隻受檢，有71隻顯示為陽性，比例高達27%，推測可能是病毒的天然宿主。

杜承哲說，與瑯琊病毒的近親是同屬於亨尼巴病毒屬（Henipavirus）的立百病毒（Nipah virus），在孟加拉、迦納和印度都曾爆發立百疫情，其中印度孟加拉邦的的醫院還發生院內感染，被認為有人傳人的能力，立百病毒的死亡率約為40%。杜承哲認為，目前只要密切注意瑯琊病毒後續的研究結果，尤其是是否發展成人傳人，他也感嘆，「希望病毒不要獲得新能力」。

（中時新聞網 楊雅婷）