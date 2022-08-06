連虧四個月 陸冷凍調理包經銷商淪韭菜

預製菜（台灣稱冷凍調理包）掀起大陸新一波投資風潮，不少大陸民眾掏出過去積攢的血汗錢加盟夢想掏金。但最近傳出有經銷商開業後，虧損連連，甚至連門市營運所需的電費都賺不回來。這些經銷商，恐怕已成為預製菜品牌商開疆闢土的犧牲者。

新浪財經報導，瑞幸咖啡創辦人陸正耀年初靠著預製菜品牌「舌尖英雄」重出江湖，而王波是最早加入該品牌的第一批人。今年3月，王波就在成都打造屬於自己的預製菜門市。

和瑞幸咖啡前期的直營模式不同，舌尖英雄採用的是區域代理和經銷商加盟的形式，想要成為舌尖英雄的經銷商必須聯繫區域代理。除了繳納保證金、銷售支持費以及物流倉儲費用外，經銷商還需要向區域代理繳納人民幣（下同）1萬～3萬不等的加盟費用。

從繳納各項費用到購買設備、貨品，再到預付租金，王波花了23萬。按照舌尖英雄官方PPT上的預估，王波預估一年能盈利75萬元，每個月至少能賺6萬元。他本來以為自己就要趕上預製菜的「風口」，大賺一筆，但四個月過去了，王波的門市卻一直在虧損。

王波計算，門市兩個員工的工資至少需要1萬元，電費1,500元，房租至少8,000元，耗損800元。每個月門市的基礎運營成本在2萬元左右。每天營業額在300～1500元之間，以日均800元的營業額，毛利率50％計算，每個月的毛利為1.2萬元。但這還不足以覆蓋運營成本。門市每天從早8點開到晚8點，還是虧損8,000元。

但實際上，上面的計算是理想狀態，基本每天營業額就200～300元，賣出不到十單。

和王波遇到一樣問題的舌尖英雄經銷商並不少，他們遍布在全大陸各個城市，天津、福州、蘇州、北京、成都、上海、深圳等。幾個月過去了，他們有的選擇關店，有的還在等待轉機。

另一名在福州開店的王星表示，「我們經銷商群裡的大多數都在虧，每個城市的都有」。現在他們面臨最大的問題是，消費者對預製菜似乎帶有「天生的」排斥。

在深圳開店的李建表示，深圳這邊的人對冷凍品有點排斥，覺得不新鮮。廣東人的生活習慣，就是一定要買最新鮮最好的肉，「恨不得牛剛宰就吃」。

王星也表示，舌尖英雄產品品質還可以，願意嘗試的年輕人復購率能在40％～50％，但難的是需要不斷拉新客，不然僅靠老客無法維持，「這個市場還是需要時間被教育的，產品本身我覺得沒問題」。

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