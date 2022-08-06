吃調理包反成流行 陸預製菜夯爆

外送、疫情等因素助推下，在大陸餐桌上預製菜（類似台灣冷凍調理包）已默默成為主流，近兩年來餐館紛紛投入預製菜業務，打上相關噱頭的商品賣爆，目前大陸近六成的預製菜相關企業成立於最近五年，這股風潮能火紅多久值得觀察。

當前大陸預製菜熱潮已經不分行業，只要冠上這三個字都能掀起龐大流量，如網路金融放貸趣店集團創辦人羅敏在7月中旬時親自直播賣起預製菜，短短19個小時銷售額就達到人民幣（下同）2.5億元，讓羅敏直呼，要讓趣店賣菜、讓預製菜成為重要的收入來源。

近兩年春節時間，預製菜也不意外成為大陸最熱搜的關鍵字，隨著這股風潮，預製菜企業如雨後春筍般出現。天眼查數據顯示，目前大陸預製菜相關企業超過6.8萬家，其中逼近58％的企業成立在近五年。

粗略來看，大陸的預製菜狂熱可以分為短中長期因素，近年新冠疫情、避免接觸、買菜困難等狀況可謂短期因素，長期因素則是現代人生活型態轉變、有時不願花過多時間在下廚料理。

中期因素，則是大陸近十年火熱發展、在當地生活不可獲缺的外送模式，大陸對餐飲外送的需求與市場遠高於各國，從中助推預製菜與調理包商機，有陸媒引述電商平台數據，用戶在所下的外送訂單有7成屬於預製菜，且預製菜符合法規，所以外送平台不會限制商家使用。

對商家而言也難免想多賣預製菜料理，一是大量外送訂單為主之下，成本與時間壓力考量。二是隔著一層外送時間的落差，讓店家認為選擇外送者可能對「新鮮」沒如此高的需求，反而追求速度。三是最主要原因，在大陸社會上，目前「預製菜」三個字仍是種流行，而非如台灣聽到「調理包料理」有著較負面印象。

該狀況讓大陸大型品牌也紛紛投入預製菜，「2021年中國連鎖餐飲行業報告」顯示，大陸已有逾九成連鎖餐飲品牌投入預製菜市場，部分知名連鎖品牌使用預製菜的比例甚至達85％以上。中國連鎖經營協會數據顯示，目前已九成以上餐飲企業發力外送食品，其中91.6％的企業出售半成品和預包裝食品。

但這種現象已讓不少網友調侃，未來兒女將不會說吃著父母煮的菜長大，反而會說「吃著父母熱的預製菜長大」。無論如何，大陸這股預製菜熱潮能燒多久、以及未來走向都值得觀察。如在台灣，越來越多連鎖品牌用聯名等方式推出新的調理包產品，之後大陸品牌或許也會走向類似道路。

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