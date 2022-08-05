蘋果鏈遭波及 傳台廠出口陸被要求標產地

兩岸緊張情勢升溫，手機大廠蘋果公司要求供應商確保，從台灣方面運往大陸的貨物符合陸方的海關規定，避免被扣留審查。

日經新聞引述消息人士透露，蘋果向其供應商表示，大陸已經開始執行一項長期規則，要求台灣製造的零組件必須標明在「台灣，大陸」或「中華台北」製造。

稍早，業內消息傳出，iPhone第二大代工廠和碩的蘇州工廠遭大陸海關官員攔檢，被限制出貨及被迫停工，原因是公司高層曾出席美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在台的午宴。消息引發一些台企擔憂，害怕同樣受到限制。

和碩5日發聲明否認，針對媒體提及大陸廠區被迫停工、出貨停止一事，大陸廠區營運一切正常，並無停工或停止出貨的情況。

（工商 楊晴安）

《日經新聞》5日發自台北的報導表示，蘋果公司已要求供應商確保從台灣運往中國的貨物必須標示「中國台灣」或「中國台北」製造，符合中國海關規定，以避免受到審查。

在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和國會代表團訪問台灣後，中美貿易緊張局勢升級。

報導引述知情人士指出，蘋果告訴供應商，大陸已開始執行一項長期規定，即台灣製造的零件必須標示「中國台灣」或「中國台北」製造。

知情人士表示，蘋果敦促供應商嚴正處理此事，以避免產品或零組件因審查被扣留，進而造成供應中斷。

針對媒體報導指稱，中國海關官員正在對和碩中國廠發貨的貨物進行審查一事，iPhone組裝商和碩表示，其大陸工廠運作正常。

台灣供應和組裝合作夥伴富士康與和碩正在擴大產能，因為蘋果將於9月推出新款iPhone。

（工商 蕭美惠）

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