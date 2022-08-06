陸港觀盤｜中國經濟復甦漫漫長路 政策力道成關鍵

2022年第二季全球經濟前景轉淡。歐美國家的通膨持續居高不下，短期不見明顯減緩跡象，各國央行紛紛積極緊縮貨幣政策。貨幣政策緊縮之下，經濟成長往往放慢，而且比通膨更早反映。

但值得注意的是，高通膨現象並非全球皆然，許多亞洲國家並不見沉重的物價壓力，例如日本仍維持高度寬鬆的貨幣政策、中國亦正在寬鬆財政與貨幣政策。因此，倘若歐美國家的通膨降溫，亞洲的寬鬆政策可望接續支撐全球經濟成長力道。

中國在其中仍舊扮演關鍵角色。過去幾個月，中國的清零政策與封城措施成為全球經濟的一大利空。若能重啟經濟，緩解全球供應鏈斷鏈困境，對全球經濟恢復正常運作將有幫助。

中國經濟活動在經歷第二季的萎縮後，略見回溫曙光，其中，大城市房屋銷售與整體汽車銷售已見復甦。雖然後續有待觀察，但顯示經濟成長前景正在改善。隨著上海解除長達兩個月的封城令，市場緊張氣氛減緩，帶動中國股市收復部分失土。企業陸續復工之際，上海市官員公布刺激經濟的行動計畫，亦帶動市場預期下半年經濟成長力道回溫。

聯博認為，中國政府仍須採取必要措施，力求達到全年GDP成長5.0％到5.5％的目標。財政政策是最大的政策變數，尤其是基礎建設投資，足以影響未來幾個月的經濟回溫走勢。

短期而言，中國的首要之務在於盡快落實已公布的政策，例如8月底前使用完地方政府專項債券的資金，以及政策性銀行加速放款。然而，第四季經濟若要成長，仍舊仰賴更多融資。整體而言，聯博預期財政赤字占GDP比重（包含預算內政策和準財政政策）將會上升，且政府將進一步發人民幣行2兆元的專項債券，藉此支撐公共投資。

此外，房市回溫亦扮演重要角色。目前房市週期不同以往，復甦腳步相對較慢，近幾個月不但受到疫情爆發所干擾，亦有其他基本面因素削弱房市需求，例如封城壓縮民眾所得，以及房價預期下調。

為了減緩這些衝擊，中國政府已逐步祭出利多政策，例如中國人民銀行將5年期貸款市場報價利率下修15個基本點至4.45％，幅度大於預期，同時下調首購房貸利率，地方政府亦加碼鬆綁買房與貸款限制，這仍有進一步寬鬆空間。

然而，中國房市若要持續改善，仍待諸多因素發揮綜效，包括房貸供給穩定、地方房屋政策鬆綁、消費者信心回溫、所得前景轉佳，讓更多民眾有資格、有意願，也有資金買房。

展望後市，中國經濟態勢能否明顯持續反轉，仍取決於政府能否跟隨其他國家的腳步，迅速改採較不會壓抑經濟成長的公衛政策，亦取決於經濟刺激措施的規模與效果。中國股市歷經過去一年的下修後，評價吸引力逐漸浮現，有鑑於目前市況仍將波動，建議投資人須重視風險控管，嚴選評價具吸引力，但品質優異且具成長潛力之投資標的，以掌握經濟復甦下的投資機會。

文／聯博集團中國股票投資組合經理John Lin

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