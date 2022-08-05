陸港觀盤｜7月份64億美元淨流出中國

超過一半的標普500成分股已公布季度業績，78％的企業季度利潤超出市場預期，標普500指數第二季度利潤預計年增8.1％。然而，由於高通膨率和利率急劇上升，美國企業第三季度利潤增長預期被下調。其中，能源股第三季度盈利預測的上調幅度最大，而通訊和材料股的下行壓力最大。此外，標普500指數2022年全年淨利潤的最新預測，亦調低至年增8％～9％。

美國聯準會主席鮑爾議息會議後指出，在某個時間點放慢升息節奏可能是合適做法，加上不少近期美國經濟數據放緩，美國國債收益率一度明顯回落。然而，過去一周多名聯準會官員發表言論，支持繼續進取升息。其中，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德表示，通膨至今未有緩和跡象，希望聯邦利率年底達3.75％～4％。總體來說，儘管美國步伐可能放緩，但周期尚未到頂，將取決於未来公布的經濟數據。

受益於企業季度業績（尤其是科技股）優於預期，以及投資者憧憬升息週期將較快結束，美股延續近期反彈走勢。其中，科技股表現理想，那斯達克指數突破100天移動平均線（12,330點）。事實上，由於歐洲及東亞地區地緣政治緊張局勢升溫，加上美國利率反彈至具吸引力的水平，資金流入美國，有利美股。但美股近期累積顯著漲幅，投資人宜等待調整收集。

歐元區能源和食品價格持續飆升，7月能源價格按年上漲39.7％，推動消費者物價調和指數初值年增8.9％。雖然能源價格高漲仍是通膨上升的主因，但加工食品和服務價格大幅上漲，反映通膨正變得越來越廣泛。其中，德國7月通膨率為8.5％，義大利8.4％，西班牙10.8％。實際上，德國6月實質零售銷售按年下滑8.8％，反映高通膨侵蝕購買力。歐洲經濟短期前景仍然較弱。

油組和盟友會議後，決定9月增產每日10萬桶，遠低於7月和8月的每日64.8萬桶增幅。油組聲明指出，由於長期缺乏投資，閒置產能有限，只有在應對嚴重供應中斷，才使用這些產能。然而，美國石油及汽油庫存增加，經濟衰退擔憂，拖累油價跌破每桶90美元，向下調整趨勢仍不變。然而，油市將很快進入冬季旺季，可能恢復供不應求的情況，預計油價在低檔有一定支撐。

7月份新興市場淨流出資金98億美元，共有64億美元淨流出中國，包括29億美元債券和35億美元股票。地緣政治局勢升溫影響，恒指一度跌至最低的19,515點，及後反彈，惟與6月28日的高位22,449點比較，近期港股表現仍然令人失望。技術上港股走勢再度轉差，維持之前所指，恒指若明顯跌破20,000點，支持水平或將下移至5月10日低位的19,178點。

中國一眾新能源車廠相繼公布其7月份交付數字，三大造車新勢力小鵬汽車，蔚來汽車和理想汽車都面對著月比交付量下跌的問題，這反映晶片等關鍵零部件供貨不及時。而比亞迪7月產量163,358輛，月增21.2％，主要是由於比亞迪電池及車用半導體都是自主研發及製造，具有垂直整合優勢，令它可以擺脫供應商出貨量波動的問題。

港股方面，匯豐二季度經調整稅前溢利年增13％至60億美元，明顯優於市場預期。由於央行大幅升息，匯豐今明兩年全年淨利息收入的目標指引，分別年增17.0％和19.4％。匯豐將在2023年恢復季度派息，股息支付比率設定為50％。加上2023年有形股本回報目標達12％，其股息可能在2023年大幅增加。但全球經濟衰退擔憂以及地緣政治緊張局勢，將限制匯豐股價的上漲空間。

文／凱基亞洲投資策略部

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