昨4枚東風導彈掠過台北上空

台海煙硝瀰漫，共軍4日12時起對台灣周圍六處海空域進行三天實彈軍演，首日共發射11枚東風導彈，並出動上百架戰機、十多艘驅逐艦至台海周邊實施聯合封控行動。

而據日本防衛省指出，解放軍從下午1時56分至4時08分，共發射九枚彈道導彈，飛行距離介於350公里至700公里，其中四枚掠過台北上空。此外，有五枚彈道導彈落入日本專屬經濟區，日方已向北京表達抗議。

解放軍東部戰區陸軍部隊4日下午1時多表示，在台灣海峽實施了遠程火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行精確打擊，取得預期效果。隨後下午3時多，東部戰區發言人施毅指出，火箭軍部隊對台灣東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗精確打擊和區域拒止能力。「整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。」

據央視軍事頻道，共軍首日主要對於台灣東北、東部、東南三個軍演區塊進行打擊。另據影片中升空的導彈外觀畫面，大陸軍事網站多認為型號為東風-15B，該導彈彈頭重於600公斤，射程約800公里。

此外，共軍東部戰區空軍、海軍航空兵出動上百架戰鬥機與轟炸機，前往台灣北部、西南、東南空域，執行跨晝夜偵查、突擊、支援掩護任務。並有十多艘驅逐艦在台海周遭聯合封控、對火力試射區掃海警戒。軍演影片中也出現新一代空中加油機運油20身影。

前國防部部長楊念祖4日分析，解放軍目前主要策略是兩張牌，一張是對台灣進行封鎖，一張阻止美軍來援的是反介入／區域拒止（A2/AD）。對於這次演習的內容與相關部署，解放軍肯定已經有長久的規畫和研究，當前可能僅展現出一小部分，未將自己底牌一次掀完。