陸對台再祭新一波制裁

針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，大陸對台軍演和制裁一波波，繼1日宣布禁止百家食品業者產品進口，2日夜間裴洛西抵達台灣之後，短短一天內，大陸宣布實施大規模台海軍演，並再禁止白帶魚等農漁品進口、暫停天然砂出口，以及對部分台灣機構進行制裁。

面對陸方升高台海緊張局勢，白宮國安會發言人柯比（John Kirby）3日表示，美中關係是否受到影響，取決於中國在未來幾天與數周的行動，「我們不希望看到事態升級為危機或衝突，沒有理由去放大它」。柯比強調，美國將繼續在西太平洋海空域展開行動，也將持續支持台灣，捍衛印太區域的自由開放，並尋求與中國溝通的機會。

中國外交部副部長謝鋒2日深夜緊急召見美國駐中大使伯恩斯，代表中國政府提出嚴正交涉和強烈抗議。謝鋒表示，裴洛西訪台的行為是「冒天下之大不韙，蓄意挑釁玩火」，嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報規定，美國政府必須承擔責任。中國外交部3日再強調，台獨分裂勢力必須要為犯下的錯誤承擔責任、付出代價。

在裴洛西抵台前，大陸海關總署1日深夜無預警對台灣逾百家食品業者產品祭出暫停進口令，遭波及企業包括味全、泰山、郭元益等知名大廠，預告兩岸緊張情勢正在升高，並影響兩岸經貿關係。

2日晚間10點44分，裴洛西專機降落台北松山機場之後，陸方的反制措施一波波襲來。新華社晚間11時公告共軍將從8月4日中午12時至7日中午12時，在台灣周邊六個海空域進行實彈軍演，涵蓋範圍形同對台灣實施「準封鎖」。與此同時，大陸全國政協、外交部、中央台辦等單位密集發表聲明，抗議裴洛西訪台。

3日上午，裴洛西率領五位眾議員一連拜訪我國會、總統府，與總統蔡英文舉行聯合記者會。與此同時，大陸連續公布對台制裁措施，先是商務部宣布即日起禁止大陸天然砂出口至台灣，之後海關總署又以檢出蟲害及藥物殘留為由，宣布3日起暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入大陸。

國台辦方面，3日宣布對我外交部主管的台灣民主基金會、國際合作發展基金會採取懲戒措施，禁止其與大陸組織、企業、個人等合作。並點名宣德能源、凌網科技等企業，稱其曾捐款給上述基金會，禁止任何大陸組織、企業、個人與之進行任何交易、合作，並禁止有關負責人入境。