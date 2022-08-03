新聞分析》裴洛西離台與兩岸現狀的改變

美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，引來大陸方面激烈反彈，解放軍軍演和政府部門的對台制裁措施傾巢而出，儘管目前相關行業強調受影響程度輕微，但對岸此次對裴洛西訪台的姿態如此強硬，隨著裴洛西離台，預料反制動作仍會接踵而來，台灣不可不慎。

北京對裴洛西此行反應之所以如此強烈，在於近來美國的台海政策明顯向台傾斜。過去陸方在中美關係強調的三個公報、一中原則，美方多採配合的姿態。但近年隨著中美關係緊張，以及美國在三個公報之外，不斷強調台灣關係法和對台六項保證，且美國對一中政策的闡述愈加模糊，加深北京方面對美國改變台海現狀的疑慮。

美方挺台不僅表現在政治語言上，行動上也頻頻出招。川普主政後期，美國政府高官接連訪台，已引起北京的戒心。拜登執政後，陸方寄望新政府能平衡或調整過度傾斜的親台動作，未料國會議員及卸任官員一波波來台，此次身為美國總統第二順位人選的裴洛西「親征」，終於讓北京的「壓力鍋」炸開。

雖然拜登和其主要幕僚不斷強調美國的一中政策沒有改變，並呼籲中方不要單方面改變台海現狀，但北京或已認定美國的一中政策已經調整，而改變台海現狀者，正是美方，於是在裴洛西確定訪台後，才會作出如此劇烈的反制動作。

更令北京當局憂慮的是，在美國不斷突破台海現狀的情況下，同時也帶動其他歐美國家的跟進，一旦連鎖效應形成，恐讓北京當局陷入進退失據的地步。因此，才會透過政治、經濟、軍事全面的在台海領域宣示主權，做為其釋放內外壓力的唯一出口。

北京當局這次比以往台海危機更為強硬，在宣告軍機穿越海峽中線的同時，又劃定小部份進入台灣12浬領海的實彈演習區域。如此強勢的動作，無異改變台海現狀的和平基礎，兩岸關係恐再也回不到裴洛西訪台前的狀態。