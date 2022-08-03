斐洛西助燃台獨勢力 陸全面對台文攻

美眾議院議長斐洛西3日展開訪台重要行程，大陸全面發動對台文攻。 新華社報導，中共中央台辦發言人強調受權就依法懲治台獨頑固分子發表談話，極少數台獨頑固分子大肆進行台獨分裂活動，其台獨分裂言行公然挑釁國家主權和領土完整，公然挑釁國家法律尊嚴，嚴重危害台海和平穩定，必須依法予以嚴懲。

報導指出，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族覆興的嚴重隱患。極少數「台獨」頑固分子大肆進行「台獨」分裂活動，甘當外部反華勢力馬前卒，處心積慮制造「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」，其「台獨」分裂言行公然挑釁國家主權和領土完整，公然挑釁國家法律尊嚴，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，必須依法予以嚴懲。

國家追究「台獨」頑固分子刑事責任具有明確的法律依據。憲法明確規定，台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。反分裂國家法、國家安全法明確規定，中國的主權和領土完整不容分割，維護國家主權、統一和領土完整是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同義務，任何個人和組織不履行法定義務或者從事危害國家安全活動的，依法追究法律責任。刑法明確規定，組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一的，以分裂國家罪定罪處罰；煽動分裂國家、破壞國家統一的，以煽動分裂國家罪定罪處罰；與外國機構、組織、個人相勾結實施上述罪行的，依法從重處罰。

法網恢恢，疏而不漏。凡是以身試法的「台獨」頑固分子，我們將採取刑事懲處措施，依法嚴懲不貸，依法終身追責。任何人、任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

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