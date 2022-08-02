陸今年GDP年增5.5% 恐難達標

在內外多重因素影響下，大陸經濟下半年依舊面臨嚴峻考驗。外媒引述知情人士表示，大陸官方對2022年經濟成長目標出現鬆動，擬將年初制定的全年GDP成長5.5％左右調整為指導性質，而非必須達成的硬性指標。

知情人士指出，大陸最高領導層上周在一個省部級幹部出席的會議上表示，今年受到各種特殊原因影響，全年5.5％左右的經濟增長不是一個必須達到的數字。各地方政府的發展目標同樣也僅具有指導意義，不作為評估考核官員政績的標準。不過知情人士表示，官方雖知達到全年目標的可能性不高，但要求各地不能因此抱持「躺平」想法，在防疫和穩增長等方面都要盡力而為。

自從3月底上海等地宣布封城後，多家機構就先後下調大陸全年GDP年增率預測，當時已普遍認為要達到5.5％左右的目標並不樂觀。

大陸國家統計局日前公布今年上半年GDP年增率為2.5％，第二季GDP年增率更僅剩0.4％，並坦言當前世界經濟停滯性通膨風險上升，外部不穩定不確定因素增加，而國內需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力猶存，要實現全年增長目標有挑戰。

專家估算，下半年GDP年增率必須在8％以上才有可能達成全年目標，幾可說是不可能的任務，市場認為官方可能審時度勢，適時調整政策目標，預期「保4爭5」是可能的方向。

值得注意的是，中共中央政治局7月28日召開會議並部署下半年經濟工作，會上提出「鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果」，其中「力爭實現最好結果」被外界視為這是高層淡化經濟增長目標的訊號。

該會議並要求「經濟大省要勇挑大樑，有條件的省份要力爭完成經濟社會發展預期目標」，等於透露有些省份無法達成GDP增長目標，所以經濟大省必須「以強帶弱」，扛起更多責任。

市場分析，促消費、擴投資仍是下半年「穩增長」政策的核心。7月29日大陸國務院常務會議就再度提出促進汽車消費的內容，正是希望拉抬低迷的消費力道。市場預估，接下來還可能推出針對中小微企業的各項減稅降費政策，這也是穩市場主體、穩經濟大盤的重要保障之一。