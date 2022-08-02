亞股震盪 台港陸股市值大蒸發

美國眾議院議長裴洛西訪台消息牽動兩岸敏感神經，中國解放軍擴大軍演，2日台股一度重挫逾300點，但在政府基金進場救市，終場下跌234.46點、以14,747點作收。然台海危機陰霾嚇趴亞股，包括中、港、日、韓2日下挫0.52％～2.37％，陸港台三地股市單日市值蒸發逾十兆元。



裴洛西訪台被大陸視為嚴重的挑釁行為，祭出武嚇外，大陸海關總署突然針對未完成更新註冊的逾百家台灣食品商限制其產品進口，也被市場解讀成「文攻」手段。投資人避險情緒提升，權王台積電應聲跌破500元大關，高價股由去年底的「十三千金」至2日僅剩下「五千金」，本益比快速下修。



新台幣兌美元匯率2日以29.996元作收，貶值1.6分，連二日測試30元大關。法人指出，台股第三季旺季不旺，加權指數欲挑戰萬五關卡，須先克服2日黑K棒高點14,680點。



中美關係顯著惡化，大陸三大股市指數、香港恒生指數2日均大跌逾2％。滬深兩市2日共有4,349檔個股下跌，兩市流通市值單日蒸發人民幣1.7兆元（約新台幣7.55兆元）。上證指數、深證成指、創業板指數2日分別收跌2.26％、2.37％、2.02％，滬深兩市合計成交額日增近兩成，增至1.18人民幣兆元。



恒生指數則收跌2.36％至19,689點，不僅失守2萬點整數大關，更創下5月12日以來收盤新低，單日市值蒸發4,592億港元（約新台幣1.76兆元）。



台股2日下挫1.56％作收，上市櫃單日市值蒸發8,147億元，外資單日賣超（上市櫃）207.19億元，累計今年來大賣台股1.03兆元。



台新投顧副總黃文清指出，台股中長期走勢仍然看多，未來兩周為財報與法說高峰期，由於大型電子股多數已舉行法說，近期以中小型個股為主，對指數的衝擊較小，接下來進入產業旺季，加上大盤本益比滑落至歷史低檔區，進場布局高殖利股，未來兩季正報酬可期。



此外，投信與官股力挺心態不變，官股券商2日買超71.07億元，創一個多月以來新高外，投信連28日買超也刷新歷史第二長的紀錄，累計期間買超金額已達360.6億元。富邦投顧董事長蕭乾祥認為，投信今年以來多數時間均呈買超，確有力挺台股跡象；但投信買超效益前後落差頗大，先前高檔套牢者不須期待，僅近五周逢低買超者具有籌碼優勢。操作上仍建議搭配即將公布的財報及庫存狀況進行檢視，優先以基本面進行汰弱留強。