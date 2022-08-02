裴洛西震撼 共軍實彈軍演

美國眾議院議長裴洛西2日晚間10點44分抵台訪問。晚間十點半正當裴洛西專機即將降落松山機場之際，大陸央視報導，解放軍空軍蘇35戰機正穿越台灣海峽。晚間11點，新華社公告，共軍將於4日中午12時至7日中午12時在台灣周邊海域進行實彈軍演。

根據新華社公布的圖示，演習涵蓋六個海域和空域，包括台灣北部、東北部、新竹外海、西南部和南部及東部等海域。

除了軍事動作，網路攻擊也頻傳。總統府發言人張惇涵表示，2日下午約5點15分起，總統府官網遭受境外DDoS攻擊，攻擊流量為平日的200倍，導致官網一度無法顯示，但經總統府處置後，已於20分鐘內恢復正常運作。晚間總統府與外交部網站也數度疑遭到攻擊癱瘓。

裴洛西2日傍晚從馬來西亞吉隆坡機場搭乘美國空軍行政專機啟程訪台，航線刻意迴避共軍正在軍演中的南海區域，專機東飛穿越婆羅洲後再北向經菲律賓東部沿海，進入台灣東部沿海北上降落松山機場，由此可見美方對此行的謹慎態度。

對於裴洛西此行，中美雙方持續隔海喊話。美國國務卿布林肯2日表示，裴洛西可以完全作主決定是否訪台，呼籲中方負起責任，不要升高緊張情勢。他表示，如果裴洛西決定訪台，而中國試圖製造危機或提高緊張局勢，北京將負完全的責任。中國方面，中國外長王毅則指出，美國在台灣問題上背信棄義，使美國國家信譽進一步破產。

台美中軍方也繃緊神經，台海戰雲密布。解放軍大陣仗軍演，中國海事局2日早公告，直至6日將在南海與渤海部分海域進行軍事訓練與實彈射擊，期間禁止駛入。福建則進行空域流量管制，廈門航空等多家業者無預警取消多班航班。廈門海灘也出現解放軍戰車的蹤跡。

路透報導，數架解放軍戰機2日早就飛至台灣海峽中線，並不斷踩壓、觸及中線，屬於明顯挑釁動作。台灣則出動戰機監視。

解放軍航母遼寧號、山東號也在日前離開駐地青島與三亞，加上近日大陸頻繁進行雙航母編隊訓練，被猜測會否從南北向台灣行動。

美軍方面，雷根號航空母艦打擊群據傳部署在台灣東南方巴士海峽附近，其中包括希金斯號驅逐艦、安提坦號巡洋艦、蒂珀卡努號補給艦。裝載20多架第五代F-35B戰機的的黎波里號兩棲突擊艦，則在台灣附近海域巡航。另一艘兩棲突擊艦美利堅號，傳準備從日本長崎出發，前往台灣附近海域。

我國防部2日早即表示，自2日8時至4日12時，三軍進入「強化戰備整備指導期間」，時間將依共軍威脅適切調整。