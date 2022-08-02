共軍宣布 今晚台島周邊進行軍事行動

美國眾議院議長裴洛西的班機於2日晚間10點44分降落台北松山機場。新華社報導，東部戰區宣布今晚開始將在台島周邊進行一系列軍事行動。另外，解放軍同時宣布，將於8月4日12時至7日12時，在台灣海峽、巴士海峽等海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

大陸外交部也隨即發佈聲明，稱裴洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉竄訪台灣，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

大陸外交部稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則。台灣問題是中美關係中最重要、最核心、最敏感的問題。當前，台海局勢面臨新一輪緊張和嚴峻挑戰，根本原因是台灣當局和美方不斷改變現狀。台灣當局一再「倚美謀獨」，拒不承認「九二共識」，大搞「去中國化」，推行「漸進式台獨」。而美方企圖搞「以台制華」，不斷歪曲虛化掏空一個中國原則，加強美台官方往來，為「台獨」分裂活動撐腰打氣。這是十分危險的玩火行動，玩火者必自焚。

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