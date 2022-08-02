陸港觀盤｜大陸政府挺股市決心不可小覷

美國聯準會日前如市場預期宣布升息3碼，是自2022年3月啟動升息循環以來第四度升息，累計今年迄今已升息9碼，對歐美國家來說，目前處在利率走高、通膨嚴重，甚至許多企業開始調整庫存等情況下，全球股市還是難擺脫震盪走勢。

在這個大環境下，大陸股市也難以倖免。不過大陸市場在今年下半年有幾個重點可以觀察。首先是政策面支撐。大陸今年上半年GDP僅增長2.5％，但中央在今年年初宣示全年的目標是5.5％。雖然當時宣布這目標時，上海還未發生封城，所以今年全年GDP目標是否會再調整還不知道。但在目前官方還未鬆口、目標還是不變情況下，政府必然要出爐更多利多才能提振增長動能。

在上半年GDP僅增長2％多的情況下，下半年該要有多少的政策支撐呢？

大家都知道GDP的組成要件是：消費＋投資＋政府支出＋淨出口（出口－進口），所以政府支出和刺激消費是拉抬GDP最重要的成長因子，因為若單靠製造業，能幫的也有限，但若政府支出和刺激消費幅度夠大的話，那可望支撐下半年的GDP整體有較大幅度的成長。

因為如此，目前市場期待政府能多釋出一些支持性政策，例如基礎建設、新能源、再生能源、電動車等，所以可以看到政府在6月份推出一些新能源補助。儘管無法斷定大陸股票市場目前已經觸底，但可以說，這是支持下半年大陸股市最壞情況已經過去的訊號。

當然，目前市場多數看法是，美股還處在升息和通膨壓力下，美股也是持續震盪，大陸股市自然也難以擺脫美股影響。的確，國際市場還是持續震盪，大陸股市當然無法完全不受拖累，但陸股與政策的連動其實更高，一旦政府推出有利市場的措施出來，將會左右股市表現。

以2008年為例，當年8、9月爆發雷曼兄弟風暴後，全球股市如懸崖般直線下跌，美股一路跌到隔年的2～3月才落底，但A股卻是在2008年的10月便已落底，主要就是因為大陸官方在當年端出人民幣（下同）4兆元的刺激方案。在當年，4兆元是個非常龐大的數字，這個反映出當大陸政府決心要救經濟的時候，他是有很多籌碼的。

儘管當時Fed也有降息，但美股還是到2009年的2、3月才落底，比大陸股市要晚了好幾個月。所以下半年可以關注的是，大陸政府若真的認為有其必要，為了要救經濟，政府是有能力和決心端出利多政策的。

此外，除了為達成GDP目標而端出的政策外，下半年還有個重要的政治事件，就是中共第二十次全國代表大會的召開，這是極具指標意義的會議。大陸政府都希望政策是有利經濟，因為經濟穩定，民心才會安定。所以對於大陸未來股市不用看得太悲觀，反而可以趁著還在震盪整理之際逢低分批布局。

文／瑞銀（盧森堡）中國精選股票（美元）基金產品經理 張婉珍

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