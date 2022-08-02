陸港觀盤｜陸露營消費熱度 「疫」枝獨秀

大陸6月製造業供需在疫情後快速釋放後，7月受進入傳統生產淡季、疫情小幅反彈等因素影響，製造業修復節奏放緩。7月財新中國製造業採購經理指數（PMI）50.4，低於6月1.3個百分點，仍位於擴張區間，顯示製造業景氣狀況繼續改善，但修復速度放緩，且顯著低於市場早前預期的51.5。疫情封控使消費者趨向謹慎，然卻意外催生了大陸露營活動熱度。

大陸在國民收入水準提升的基礎上，短期疫情使長途旅行不便，進而推動戶外行業熱度節節攀升，2021開始戶外活動底部大幅回升。其中露營活動一枝獨秀，是所有戶外活動中熱度最高、話題度最熱、社交屬性強，增速最高的戶外活動。

現在大陸流行的露營為精緻露營，消費額較高，高端露營產品價格從人民幣（下同）數千至上萬元不等，對標具備一定消費能力的中產人群，主要受惠於出境遊尚無恢復跡象導致消費回流、推動部分高消費人群選擇兼具獨特性和輕奢概念的精緻露營。

根據調查，大陸現在流行的精緻露營是以80及90後為露營主要消費人群。根據馬蜂窩資料，2021年露營消費者中90與00後合計占比43％、80後占比44％。露營在青年群體中廣受追捧，受益於露營受眾年輕化、且年輕群體擅長使用社交媒體進行內容傳播，促進露營行業加速發展。今年3月上海等地新一輪疫情爆發，各地疫情封控、出行管理更為嚴格，進一步推升假期中短途露營活動消費熱度：根據前幾大OTA平台統計數據，節日露營相關產品預訂量年增皆超3倍。

根據COCA統計，大陸戶外市場中，戶外服裝／戶外鞋靴/露營裝備產品占比分別為46.3％／21.8％／11.7％。根據市場測算，2021年、2025年大陸露營裝備市場規模分別為82.56、155.21億元，2021年、2025年大陸露營行業市場規模分別為381.56、717.31億元，露營行業市場規模未來4年CAGR為17.09％。

大陸露營滲透率現在約當1％，近兩年每年都是翻倍的增長，相當於14億人口一年有1,000多萬露營用戶的增長。大陸現在較好的營地有2,000塊，今年有機會翻倍擴張到4,000塊。

這波露營風潮其實海外市場早有跡象，據KOA資料顯示，北美露營新參與家庭數占總家庭數比重自2019年4％躍升至2020年的21％，絕對年增達477％，露營家庭數2020年增長14.95％，而2014年～2019年5年CAGR僅5.55％，美國露營裝備市場規模增速自2019年的6％大幅提升至2020年的11％。

進入2021年，美國防疫政策逐漸放鬆、旅行禁令取消、進入「共存」階段，居民生活逐步恢復正常，參與露營活動的家庭數依然保持18.09％的高增速，可見露營行業從疫情前的穩定增長狀態，已經進入發展快車道。且疫情後酒店價格平均上升約兩成，而體驗過露營型態的家庭多願意持續參與，因此參考海外市場經驗，預期大陸在目前疫情結束尚不可見的當下甚至未來疫情結束後，露營／精緻露營的增長趨勢有望繼續維持。

戶外行業也受到大陸政府看好及推動，國家產業政策持續夯實戶外產業及露營行業發展基礎。自2014年以來，大陸國家體育總局、中共中央辦公廳、國務院辦公廳等相關部門在體育、戶外運動產業發佈了一系列支持政策，國內露營地、徒步健身步道、騎行大道等基礎設施建設逐步增加完善。

2014年「國務院關於加快發展體育產業，促進體育消費的若干意見」提到：在有條件的地方制定專項規劃，引導發展戶外營地、徒步騎行服務站、汽車露營營地、航空飛行營地、船艇碼頭等設施。2016年發改委在「山地戶外運動產業發展規劃」中提及，山地運動戶外裝備品牌需提高自主研發能力，培育一批具有自主智慧財產權的高端健身休閒裝備知名品牌。

整體而言，這波大陸宏觀整體環境不佳下，看好露營活動是少數有良好增長性的行業之一，露營生活方式習慣養成、露營活動從核心城市向低線城市滲透驅動消費人群增長，隨B端露營地數目攀升、C端消費者在市場教育下從入門級用戶轉變為專業級用戶，帶來消費額提升。看好未來行業的增長動力主要來自露營活動滲透率提升帶來消費人數增長以及人均消費額提升等價量雙升。

文／國泰投信中國股票投資部主管暨國泰中國內需增長基金經理人陳秋婷

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